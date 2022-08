24h Spa | Ferrari, rimonte da sogno: "Partire dai box porta bene"

Arrivano due successi e un podio assoluto alla 24h di Spa-Francorchamps per la Ferrari nel penultimo round di Endurance Cup del GT World Challlenge Europe.

I sorrisi arrivano specialmente dalle Classi PRO-AM e Gold, dove le 488 di AF Corse ed Iron Lynx si sono imposte in rimonta, mentre a livello assoluto e tra i PRO è la #71 della Iron Lynx ad agguantare un terzo posto che è agrodolce per alcuni episodi sfortunati e controversi.

Partendo da chi ce l'ha fatta, è da spellarsi le mani la rimontissima compiuta da Alessio Rovera, Stefano Costantini, Louis Machiels ed Andrea Bertolini in PRO-AM.

Dopo la grandiosa Pole Position centrata in Qualifica da Rovera, è giunta la doccia fredda a pochissimi minuti dal via, quando nel momento di andare a schierarsi in griglia è stato notato un problema tecnico non da poco.

#52 AF Corse Ferrari 488 GT3: Stefano Costantini, Louis Machiels, Andrea Bertolini, Alessio Rovera Photo by: Eric Le Galliot

"I meccanici hanno fatto benzina e appena salito in macchina mi sono reso conto che si sentiva una gran puzza - racconta Bertolini nel post-gara ai giornalisti presenti, fra cui Motorsport.com - Sul momento pensavamo che fosse qualche goccia uscita, cosa che può capitare, ma poi non diminuiva".

"Controllando meglio ci siamo resi conto che si era rotta la guarnizione del serbatoio e usciva tutto. Roba da mani nei capelli, ma i ragazzi sono stati fantastici e hanno sistemato tutto in tempo per partire, seppur dalla pit-lane".

Da lì è cominciata una rimonta incredibile della #52 grazie alle ottime prestazioni di tutti e quattro, ma Bertolini ha un motivo in più per festeggiare.

“Dal punto di vista emozionale questa vittoria è speciale perché ho vinto la 24 Ore di Spa cinque volte, due quando ero più giovane con le GT1 e tre con Louis Machiels. Ogni anno però è sempre più difficile riuscirci perché il livello continua ad alzarsi".

"Stavolta c'è stato pure il problema, ma venerdì notte avevo inviato a Louis la foto della nostra prima vittoria qui, ottenuta esattamente dieci anni fa. Anche in quell’occasione eravamo stati costretti a partire dai box".

"In quella occasione il problema fu che la pit-lane era affollata di fan e non si riusciva a passare, quando arrivai in fondo si era già accesa la luce rossa che impediva di entrare in pista. Il direttore di gara non volle sentire ragioni, ma vincemmo anche lì in rimonta. Magari chiederemo di partire dalla pit-lane anche la prossima volta!”

#52 AF Corse Ferrari 488 GT3: Stefano Costantini, Louis Machiels, Andrea Bertolini, Alessio Rovera Photo by: SRO

Machiels non ha trattenuto sorrisi ed emozioni: “È stata una gara molto difficile per me, soprattutto per quanto riguarda i track-limits perché è stato difficile rispettarli visti i cambi di aderenza della pista. Andrea ha parlato della foto di dieci anni fa; chissà, magari sarò al via anche della 24 Ore di Spa anche tra dieci anni, mi piacerebbe!”

Contentissimo anche Costantini, che non ha sbagliato niente durante i suoi stint al volante: "Per me essere qui è un sogno, così come lo è vincere in PRO-AM. Partendo dai box non è stato facile vincere, ma grazie al lavoro dei miei compagni di squadra e all’affidabilità della vettura ci siamo riusciti. La pista è cambiata molto nel corso delle ore ma per fortuna non è arrivata anche la pioggia”.

Il capolavoro per l'equipaggio lo ha compiuto Rovera, che nel turno di notte ha tenuto un ritmo indiavolato tanto da far segnare il giro più veloce di tutta la gara, 2'17"480, nuovo record per una GT3 alla 24h di Spa.

Incontrato nei box attorno all'1;30, il varesino era visibilmente stanco e ha ammesso le difficoltà di dover districarsi al buio nel traffico delle oltre 60 macchine che erano in azione in quel momento, ma anche la soddisfazione di avere un mezzo competitivo tra le mani.

In quel momento il quartetto aveva riagguantato il podio e la risalita è proseguita fino al successo, con Rovera che al termine della gara era talmente stremato da dover recarsi al centro medico per una breve visita e reintegrare i liquidi persi, dato che sulla 488 si era pure rotto l'impiante di condizionamento.

“Personalmente vincere a Spa ha un sapore ogni volta più dolce, ma abbiamo tanti motivi per gioire di questo successo, che dopo un inizio tutt’altro che agevole abbiamo cercato con grande impegno collettivo e alla fine ottenuto", ha detto il lombardo.

"Avevamo la Pole di categoria e invece siamo dovuti partire dai box, ma con pazienza ci abbiamo sempre creduto. Quando ho segnato il giro più veloce, al sorgere del sole, c’erano le migliori condizioni, stavo cercando di spingere al massimo nella nostra rimonta e la Ferrari era perfetta".

"Qualche ora dopo siamo riusciti a completare la rincorsa e ad andare in testa alla classe, mantenuta fino alla bandiera a scacchi. La gara è dura, sia nell’abitacolo che per i meccanici e, nonostante questo tutti i pit-stop sono stati perfetti".

"La macchina è stata perfetta e vincere è davvero bello. Lo scorso anno siamo andati vicini al successo, finendo secondi, ma quest’anno tutto è andato per il verso giusto. Complimenti a tutti in squadra perché nessuno si è mai arreso”.

Amato Ferrari, team principal di AF Corse, chiosa: "Quello ottenuto nella classe PRO-AM è un bellissimo risultato. Abbiamo conquistato la vittoria dominando la categoria. Devo dire che Alessio si è integrato molto bene con l’equipaggio Bertolini, Machiels, Costantini che normalmente gareggiano nell’Endurance Cup, contribuendo a conquistare punti molto importanti per la classifica del campionato".

Podio Pro-AM: Vincitore #52 AF Corse Ferrari 488 GT3: Stefano Costantini, Louis Machiels, Andrea Bertolini, Alessio Rovera, secondo posto #20 SPS automotive performance Mercedes-AMG GT3: George Kurtz, Valentin Pierburg, Ian Loggie, Reema Juffali, terzo posto #39 Singha Racing Team TP 12 Porsche 911 GT3-R: Piti Bhirombhakdi, Christophe Hamon, Tanart Sathienthirakul, Earl Bamber Photo by: SRO

A livello assoluto è invece giunta terza la #71 della Iron Lynx condotta da Antonio Fuoco, Daniel Serra e Davide Rigon. A tratti anche in testa, la 488 giallo-nera ha però dovuto scontare un Drive-Through per una infrazione commessa in regime di Full Course Yellow domenica mattina, il che l'ha fatta scivolare indietro.

E' servita una grinta pazzesca del trio e uno stint finale da coltello tra i denti di Fuoco per riprendersi il maltolto, pur dovendo confrontarsi con macchine più veloce sul dritto come BMW, Mercedes e Porsche.

“La penalità è stata uno dei punti chiave della gara e indubbiamente rende frustrante l’esito della corsa. Ritengo di non aver commesso alcuna infrazione e di aver seguito quanto ci era stato detto dal direttore di gara, ossia rispettare i messaggi del sistema di segnalazione interno all’abitacolo", spiega Rigon.

"In quel frangente il display non funzionava a dovere e, nonostante l'ingegnere mi stesse comunicando il conto alla rovescia per inserire il limitatore, ero in un punto dove la radio non prendeva bene. Ma credo di aver fatto ugualmente tutto bene, per questo non ritengo giusta la penalità".

"Mi dispiace perché in quel momento eravamo in testa alla gara, anche se non avevamo il passo delle BMW o delle Mercedes. Alla fine il podio è comunque un buon risultato. La nostra corsa è stata in salita dopo la penalità ma guardiamo agli aspetti positivi: siamo riusciti a segnare molti punti per il campionato. È stato un piacere guidare con Antonio e Daniel, hanno svolto un lavoro eccellente. Ringrazio Ferrari e Iron Lynx per tutto il supporto nel fine settimana”.

Podio: I vincitori della 24 ore di Spa,#88 AMG Team AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3: Raffaele Marciello, Daniel Juncadella, Jules Gounon, secondo posto #2 AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3: Maximilian Gotz, Steijn Schothorst, Luca Stolz, terzo posto #71 Iron Lynx Ferrari 488 GT3: Davide Rigon, Daniel Serra, Antonio Fuoco Photo by: SRO

Anche Fuoco è arrivato letteralmente alla... frutta in conferenza stampa, tanto da chiedere divorare appena terminata una banana per riprendersi dallo sforzo.

“Abbiamo iniziato il weekend con il passo giusto e sembravamo competitivi anche se poi abbiamo perso un po’ il passo. Eravamo contenti dopo le qualifiche perché avevamo ottenuto il massimo dalla vettura. In gara il team ha gestito molto bene i track limits e sono contento per il podio, per il quale voglio ringraziare tutto il team”, commenta il calabrese.

Per Serra è invece probabilmente stato l'ultimo impegno dell'Endurance Cup, ma chiuso con un trofeo da portare a casa: “Voglio iniziare ringraziando il team per quanto abbiamo fatto, penso che il terzo posto sia un buon risultato. Non avevamo il passo per lottare per la vittoria, ma abbiamo ottenuto il massimo, conquistando punti importanti".

"Al momento non so ancora se completerò il mio impegno in questa serie perché il campionato Stock car brasiliano ha alcune date in concomitanza, ma sono stato contento di aver dato il mio contributo a Davide e Antonio”.

#71 Iron Lynx Ferrari 488 GT3: Davide Rigon, Daniel Serra, Antonio Fuoco Photo by: SRO

Dall'altro lato dei box, la #51 di Miguel Molina, James Calado e Nicklas Nielsen ha avuto più di un grattacapo nell'arco della gara e alla fine arriva solamente un nono posto, recriminando per una foratura e altri problemi che dal primato l'hanno spedita nelle retrovie.

“È stata una gara molto difficile e molto dura. Siamo stati sempre a lottare nelle prime dieci posizioni ma alla fine abbiamo avuto due problemi che ci hanno impedito di concludere la gara con un buon risultato. Ora pensiamo alla prossima, Hockenheim, che è un circuito che mi piace”, spiega Molina.

#51 Iron Lynx Ferrari 488 GT3: Miguel Molina, Nicklas Nielsen, James Calado Photo by: SRO

Antonello Coletta, responsabile delle Attività Sportive Ferrari, non può che mostrare la sua soddisfazione: "Gara complicata e molto competitiva, pur tuttavia abbiamo conquistato un ottimo podio nella classe PRO e un successo storico con le ragazze di Iron Dames nella Gold Cup".

"Vorrei anche sottolineare la vittoria nella classe PRO-AM che per noi ricopre un’importanza fondamentale, con una splendida prestazione di Rovera che ha ottenuto il giro più veloce della gara, e la grande rimonta partendo dai box anziché dalla pole position. Credo che abbiamo portato a casa il miglior risultato a cui potessimo ambire".

E come ha detto Coletta, c'è anche il successo delle ragazze di Iron Lynx da conservare nella memoria. Non ce ne siamo dimenticati, ma questa è un'altra storia che racconteremo a parte...