24h Spa | 21a Ora: finale Mercedes-BMW, Ferrari in agguato

Ultimi 180' sul cronometro alla 24h di Spa-Francorchamps e poi sapremo chi saranno i vincitori della gara belga di Fanatec GT World Challenge powered by AWS ed Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli.

La 19a ora è praticamente andata sprecata dietro alla Safety Car, entrata per l'ennesima volta a causa di un incidente che in questo caso poteva essere molto serio per Miguel Ramos, toccato in uscita dalla curva 'Paul Frère' da Chris Froggatt e andato rovinosamente contro il guardrail distruggendo la McLaren #188 della Garage 59 con cui era secondo in PRO-AM.

Al portacolori di Sky-Tempesta Racing sono stati dati successivamente 20" di penalità per aver spedito in testacoda alla 'Bus Stop' la Mercedes #88 di Akkodis-ASP (Marciello/Gounon/Juncadella), che sta combattendo per il successo assoluto e in Classe PRO contro le BMW di Rowe Racing #98 (Catsburg/Farfus/Yelloly) e #50 (Harper/Hesse/Verhagen).

Incredibile quello che è accaduto all'Eau Rouge sul finire dell'ora, con Gounon che ha provato ad affiancare la Aston Martin #95 di Beechdean AMR condotta da Nicki Thiim; in quel punto - con la pista nelle condizioni attuali - passare in due e in pieno è praticamente impossibile. Il danese si è scomposto lievemente e la toccata tra i due lo ha mandato in testacoda, riportando danni al posteriore e alle gomme che sono stati risolti una volta arrivato ai box, ma scendendo in classifica.

Con la vettura di sicurezza entrata in azione in precedenza, le strategie si sono azzerata per tutti in un primo momento, poi qualcuno ha preferito anticipare la sosta successiva provando a beneficiarne al termine.

E' il caso della Mercedes #55 della GruppeM (Engel/Grenier/Buhk) e della Ferrari #51 di Iron Lynx (Calado/Molina/Nielsen), rispettivamente quarta e quinta, così come la McLaren #38

della Jota (Bell/Kirchhofer/Wilkinson) e la Mercedes #2 di GetSpeed (Stolz/Schothorst/Gotz).

In lizza con loro anche la Ferrari #71 di Iron Lynx (Rigon/Serra/Fuoco) e la Porsche #47 di KCMG (Olsen/Tandy/Vanthoor), poi la Aston #95 e con la Lamborghini #6 di Orange1-KPAX (Mapelli/Pepper/Caldarelli) undicesima e a pieni giri.

Al comando della Classe Silver Cup c'è l'Audi #99 di Attempto Racing (Zug/Puhakka/Aka/Scholl) che si è fermata prima della Lamborghini #14 di Emil Frey Racing (Tujula/Lappalainen/White) e della Audi #30 del Team WRT (Simmenauer/Neubauer/Goethe). Quarta la Mercedes #90 di Madpanda Motorsport (Perez Companc/Walkinshaw/Kujala/Tunjo), ma più lontana.

In PRO-AM il KO della McLaren #188 di Garage 59 (Chaves/Macdonald/West/Ramos) spalanca la strada del primato alla Ferrari #52 della AF Corse (Bertolini/Machiels/Costantini/Rovera). Seconda e lontanissima la Mercedes #75 di SunEnergy 1 (Ellis/Habul/Konrad/Baumann), che ha sopravanzato la Porsche #39 del Singha Racing Team TP12 (Sathienthirakul/Bamber/Hamon/Bhirombhakdi).

In Gold Cup sempre prima comodamente la Ferrari #83 delle Iron Dames Frey/Gatting/Bovy/Pin, anche perché con le penalità ricevute la Mercedes #93 di Sky-Tempesta (Hui/Cheever/Froggatt/Spinelli) si è allontanata parecchio. Completa virtualmente il podio la McLaren #7 di Inception Racing (Millroy/Iribe/Priaulx/Schandorff).

Nuovo ribaltone in Bronze Cup, che vede ritornare in testa la BMW #35 della Walkenhorst Motorsport (Walkenhorst/Breuer/Young/Oeverhaus) davanti alla Mercedes #20 di SPS Automotive Performance (Muller/Kurtz/Pierburg/Juffali), anch'essa punita con un Drive Through per stint troppo lungo dei suoi piloti.

L'Audi #46 del Team WRT condivisa da Valentino Rossi con Vervisch e Muller ha preso 15" er un rifornimento troppo breve rispetto al consentito dal regolamento, ma continua in 19a piazza assoluta senza molte speranze di risalita.