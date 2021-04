Un poker di giovani per Trivellato-Villorba nel GT4 Europeo

Il team Trivellato Racing by Villorba Corse è pronto a inaugurare il 2021 nel primo round della GT4 European Series a Monza con due giovani equipaggi al volante delle Mercedes-AMG GT4 con le quali la partnership fra le due eccellenze dell'automobilismo italiano rilancia la sfida dopo i successi nel Tricolore GT.

La squadra diretta in pista da Raimondo Amadio ha completato la line up piloti e schiererà Francesco Guerra e Jody Vullo sulla vettura #90 e Jean Luc D'Auria e Jamie Caroline sulla #70.

Bresciano classe 1995, Guerra è il campione italiano GT4 in carica. Nel Tricolore Sprint lo scorso anno ha rivaleggiato con Vullo, pilota milanese con all'attivo una vittoria, tre secondi e due terzi posti conquistati nel 2020 proprio con Trivellato Racing.

Esordio nella serie continentale promossa dalla SRO Motorsport Group per il pilota svizzero D'Auria, che con il team ha ben figurato in Bahrain alla 12 Ore del Golfo nel gennaio scorso, e per Caroline, giovane promessa classe 1999 e campione britannico GT4 in carica.

Primo di sei round sui più importanti circuiti europei, dopo i test di giovedì e le libere di venerdì, sabato 17 aprile sono in programma alle 11.40 le qualifiche e alle 17.25 gara 1, mentre domenica gara 2 si disputa alle 13.10. Entrambe le corse si disputano sulla distanza di 60 minuti.

Il team principal Amadio: “Siamo felici di tornare nella GT4 European Series e nei weekend organizzati da SRO. A pochi giorni dal via è una soddisfazione poter annunciare due equipaggi giovani e molto determinati. Schieriamo sia il campione italiano sia quello britannico, ai quali affianchiamo due validi piloti: ci sarà da divertirsi".

"Come squadra cercheremo fin da subito di dare il massimo per poter far bene e portare in alto i nomi di Trivellato e Villorba Corse. L'esordio 2021 sarà a Monza, il round casalingo ci darà ulteriori motivazioni”.

Trivellato Racing by Villorba Corse, Mercedes AMG GT4 1 / 10 Foto di: Trivellato Racing Trivellato Racing by Villorba Corse, Mercedes AMG GT4 2 / 10 Foto di: Trivellato Racing Trivellato Racing by Villorba Corse, Mercedes AMG GT4 3 / 10 Foto di: Trivellato Racing Mercedes-AMG GT4, Trivellato Racing, Villorba Corse 4 / 10 Foto di: Scuderia Villorba Corse Mercedes-AMG GT4, Trivellato Racing, Villorba Corse 5 / 10 Foto di: Scuderia Villorba Corse Mercedes-AMG GT4, Trivellato Racing, Villorba Corse 6 / 10 Foto di: Scuderia Villorba Corse Mercedes-AMG GT4, Trivellato Racing, Villorba Corse 7 / 10 Foto di: Scuderia Villorba Corse Mercedes-AMG GT4, Trivellato Racing, Villorba Corse 8 / 10 Foto di: Scuderia Villorba Corse Mercedes-AMG GT4, Trivellato Racing, Villorba Corse 9 / 10 Foto di: Scuderia Villorba Corse Trivellato Racing by Villorba Corse, Mercedes AMG GT4 10 / 10 Foto di: Trivellato Racing