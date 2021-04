Il team Trivellato Racing by Villorba Corse rinsalda la partnership fra le due eccellenze dell'automobilismo italiano e lancia una nuova sfida per la stagione 2021.

La squadra diretta da Raimondo Amadio schiererà due Mercedes-AMG GT4 nella GT4 European Series, il campionato continentale promossa dalla SRO Motorsport Group che quest'anno diventa il palcoscenico per il ritorno del glorioso marchio Trivellato nelle competizioni internazionali.

Per il team veneto nato dalla partnership con Villorba Corse sarà un nuovo banco di prova dopo gli immediati successi ottenuti lo scorso anno nel Campionato Italiano GT Sprint tra vittorie, podi e il titolo sfiorato all'ultima gara.

I nomi dei piloti che formeranno i due equipaggi al via della GT4 European Series 2021 saranno ufficializzati nei prossimi giorni. Il campionato ha in calendario sei appuntamenti sui circuiti più importanti d'Europa, tra i quali l'Autodromo Nazionale di Monza, tappa di casa nella quale Trivellato Racing by Villorba Corse sarà protagonista proprio in occasione del round d'apertura il 16-18 aprile.

La squadra italiana ha inaugurato il 2021 vincendo la classe GT4 della 12 Ore del Golfo in Bahrain con l'unica Mercedes-AMG GT4 schierata nella gara endurance del gennaio scorso, che ha rappresentato un appuntamento “spot” utile in ottica dell'impegnativa stagione nella serie europea, campionato che Villorba Corse ha disputato nel triennio 2016-18 cogliendo diverse vittorie e podi, oltre a un titolo Team nel 2018.

L’A.D. Luca Trivellato: “Vicini al raggiungimento di un traguardo importante, i 100 anni della Trivellato, non possiamo che essere orgogliosi di questa partnership con Villorba Corse, che ci permetterà di tornare a gareggiare nei circuiti più importanti del mondo e di rivivere emozioni uniche della nostra storia. Un grande in bocca al lupo a tutto il Team di Raimondo Amadio ma soprattutto ai nostri concorrenti, Trivellato Racing è tornata!”

Il team principal Raimondo Amadio:

“Villorba Corse ritorna con grandi motivazioni in un campionato che ci ha visto protagonisti in passato e che ritroviamo ancora più competitivo e numeroso. Siamo contenti di portare questa partnership e il marchio Trivellato in Europa al secondo anno di collaborazione e di raddoppiare l'impegno da una a due Mercedes-AMG GT4. Per storia sportiva e palmarès, l'orizzonte ideale della nostra squadra non può che trovare compimento in una dimensione internazionale”.

