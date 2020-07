Trivellato torna in azione con Villorba e le Mercedes-AMG GT4

Villorba Corse nell’ambito dei progetti di SVC The Motorsport Group affianca Trivellato nel ritorno al racing. E’ operativa la partnership tra il team di spicco nel panorama internazionale del motorsport coordinato da Raimondo Amadio e lo storico marchio veneto leader nel campo dei concessionari top, unico “AMG Performance Center” delle regione.

Villorba Corse e Trivellato sono pronti a scendere in pista con tre esemplari di AMG, il marchio ad alte prestazioni della stella a tre punte Mercedes. Martedì 30 giugno le tre auto Gran Turismo in versione GT4 e in livrea completa hanno girato sul circuito di Cremona per una prima sessione di test.

Per il gruppo Trivellato si tratta di un ritorno in pista dopo un passato costellato di molti successi nelle varie serie fino alla F.2, una proficua storia a cui attingere per guardare verso un nuovo futuro sportivo da protagonisti insieme al sodalizio di SVC Motorsport Group.

La dinamica realtà trevigiana ha conquistato la scena alla 24 Ore di Le Mans 2017, 2018 e 2019, è Campione nell’International GT Open, nel Gran Turismo Italiano e nelle serie SRO-Blancpain e protagonista nell’Asian Le Mans Series, nell’Asian F.3, nell'European Le Mans Series e nelle altre massime serie endurance internazionali.

Il ritorno alle competizioni per il Gruppo Trivellato era da tempo un progetto, oggi con la partnership di SVC si è concretizzato. La storia dell’importante concessionaria veneta racconta che auto ben preparate sono diventate sinonimo di successo tanto nelle serie a ruote coperte che in quelle a ruote scoperte.

Oggi grazie al brand AMG l’associazione tra alta prestazione in massima affidabilità e sicurezza in gara e su strada è consequenziale, per questa ragione Trivellato torna alle competizioni con un marchio tanto blasonato.

Il lavoro di Villorba Corse e Trivellato Racing è attualmente focalizzato sulla quantificazione del potenziale della squadra. Si svolgeranno varie sessioni di test per affinare la messa a punto delle auto e valutare quando iniziare un programma agonistico adeguato agli obiettivi delle due realtà di vertice.

“Affiancare un nome dal grande passato sportivo e per lo più della nostra stessa regione infonde certamente una forte motivazione - afferma il team manager di Villorba Corse, Raimondo Amadio - Iniziamo la fase operativa per valutare con precisione il potenziale attuale e prepararci al meglio a entrare in gioco quando ve ne saranno le condizioni che ci siamo prefissi".

“Rinasce Trivellato Racing, in memoria dei periodi d’oro dell’automobilismo sportivo dove Trivellato, in circa 40 anni, ha collezionato oltre duemila vittorie - dichiara l’AD del Gruppo Luca Trivellato - La partnership con Villorba Corse, team di livello internazionale con cui condividiamo competitività e obiettivi, vuole essere un sodalizio di valori che guarda al futuro. Auguro i migliori successi al Team SVC".