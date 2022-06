Ratel: "GT3 aggiornate per il WEC? Sono d'accordo"

Secondo il francese è positivo quanto annunciato dall'Automobile Club de l'Ouest, che vuole creare una categoria premium basata sulla GT3 in sostituzione dell'attuale classe GTE.

"Sono favorevole, perché creerebbe qualcosa di nuovo e la novità non è mai una cosa negativa - ha dichiarato Ratel a Motorsport.com - Si potrebbero fare delle auto dall'aspetto fantastico: è nella tradizione di Le Mans, dove abbiamo sempre avuto qualcosa di diverso, come vetture a coda lunga come la Porsche 935 "Moby Dick".

"Penso che questo sia nel DNA dell'ACO ed è sempre stato parte delle discussioni quando abbiamo iniziato a parlare di GT3 nel WEC. Non sappiamo quanto saranno diverse le vetture perché non conosciamo i dettagli del regolamento, ma potrebbe nascere qualcosa di speciale".

Ratel ritiene che l'idea di vetture GT3 rielaborate in una categoria provvisoriamente denominata LMGT sarà interessante per i proprietari di vetture inserite in una classe esclusivamente Pro-Am.

"Uno dei punti di forza delle gare GT è che le macchine sono un buon investimento. I proprietari si ritroveranno con auto speciali: una LMGT probabilmente varrà più di altre GT3 che corrono in tutto il mondo. Non ce ne saranno a centinaia, diventerà un'élite".

Sul discorso dell'aumento dei costi per l'adeguamento delle GT3 attuali, non è invece convinto che possa essere un problema, con nuove iscrizioni anche per campionati come la European Le Mans Series.

"I team risparmieranno molto in termini di gestione di una vettura GT3 piuttosto che di una GTE: il costo per chilometro è significativamente inferiore. Il nuovo bodykit avrà un limite di 50.000 euro in modo da renderle facilmente convertibili alle normali specifiche GT3".

"Sarebbe bello se le squadre potessero andare a Le Mans con la stessa auto con cui corrono alla 24 Ore di Spa del GT World Challenge Europe".



L'unico punto interrogativo per Ratel è se le regole saranno adottate dall'Asian Le Mans Series dell'ACO, che la sua organizzazione contribuirà a organizzare dal prossimo anno.

"La classe GT del campionato asiatico ha già le regole GT3 pure, sarebbe un po' complicato mescolare queste nuove auto con le normali GT3".

Il suo sostegno alla nuova classe fa da contraltare ad alcune critiche mosse da alcuni costruttori impegnati nel GT3, come John Gaw, capo di Aston Martin Racing.

"Non lo trovo necessario questo nuovo regolamento, perché non rimanere con quello che abbiamo? - ha spiegato a Motorsport.com - Se si tratta di un vero e proprio bodykit, il prezzo sarà molto più alto di 50.000 euro".

L'ACO ha illustrato i suoi piani per la nuova classe GT insieme al presidente della commissione endurance della FIA, Richard Mille, nel corso della tradizionale conferenza stampa durante la settimana di Le Mans.

La nuova carrozzeria ha lo scopo di distinguere le vetture dalle normali GT3 piuttosto che influire in modo significativo sulle prestazioni.

L'ACO e la FIA hanno confermato alla conferenza stampa che l'anno prossimo non ci sarà la classe GTE Pro, poiché il WEC passerà alle nuove regole nel 2024.