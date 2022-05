Porsche, primi test in pista per la 718 Cayman GT4 ePerformance

La Porsche Motorsport ha iniziato a provare i componenti tecnologici della sua Mission R elettrica tramite la 718 Cayman GT4 ePerformance.

La Casa di Weissach si è recata con le due vetture a Valencia per i test che hanno messo a confronto la Mission R, presentata a Monaco nel 2021, e la 'sorellina' che le fornisce il telaio.

I tecnici hanno potuto operare sulla tecnologia del motore elettrico e della batteria, che al massimo del suo potenziale raggiunge i 735 kW (1.000 CV) - da utilizzare in Qualifica - mentre nella simulazione di gara è sui 450 kW (612 CV) costanti per 30 minuti.

Questa è la durata di una corsa della Carrera Cup e secondo Porsce, i tempi sul giro e la velocità massima ottenuti dalla 718 Cayman GT4 ePerformance è alla pari con le prestazioni dell'attuale 911 GT3 Cup della generazione 992.

Un passo importante perché l'obiettivo dei tedeschi è quello di arrivare ad avere un monomarca elettrico entro il 2030, anno che ha segnato sul calendario per avere una produzione di serie totalmente dedicata a questa tecnologia.

Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance, Porsche Mission R Photo by: Porsche

"Con la Mission R, abbiamo dimostrato come Porsche prevede le corse automobilistiche sostenibili per i clienti nel futuro. La 718 Cayman GT4 ePerformance dimostra ora che questa visione funziona in modo impressionante in pista", afferma Matthias Scholz, responsabile del progetto auto da corsa GT.

"Siamo davvero entusiasti della risposta, perché una coppa monomarca con auto da corsa elettriche sarebbe un'importante aggiunta al nostro attuale programma di corse clienti".

La trasmissione elettrica della 718 Cayman GT4 ePerformance è a trazione integrale con potenza di picco fino a 800 kW (1.088 CV). Il raffreddamento diretto dell'olio dei motori elettrici e del pacco batterie, sviluppato da Porsche combatte il declassamento termico indotto, come spiega il responsabile del progetto, Björn Förster.

"L'integrazione del raffreddamento a olio ha avuto un impatto significativo sul concetto. Con la collaborazione di esperti nel campo dell'aerodinamica e della termodinamica, nonché di specialisti dell'alta tensione e della carrozzeria, il team di sviluppo ha creato un'architettura in grado di sfruttare per la prima volta tutto il potenziale delle celle della batteria, poiché non c'è sbalzo termico".

"In questo modo, la potenza erogata in modalità racing rimane costante per mezz'ora e grazie alla tecnologia a 900 volt, lo stato di carica della batteria a piena capacità passa dal 5 all'80% in circa 15 minuti".

Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance Photo by: Porsche

Grant Larson e il team di Porsche Style hanno invece ideato la forma della 718 Cayman GT4 ePerformance. L'auto da corsa è più larga di 14 centimetri rispetto alla 718 Cayman GT4 Clubsport e circa 6.000 parti sono state progettate da zero. La carrozzeria è realizzata con materiali compositi in fibra naturale, sempre per evitare l'uso di materiali sintetici analoghi.

Per i test vengono utilizzate anche fibre di carbonio riciclate. Rispetto alla 718 Cayman GT4 Clubsport, i parafanghi svasati lasciano più spazio ai pneumatici da corsa da 18" della Michelin.

La macchina esordirà al Goodwood Festival of Speed del 23-26 giugno 2022, poi il 20 agosto sarà presente a Lipsia in occasione del 20° anniversario della fabbrica Porsche.

Oliver Schwab, Project Manager della 718 Cayman GT4 ePerformance, chiosa: "La vettura apre la strada alle corse clienti con auto da corsa a propulsione elettrica. Come primo passo, sveleremo questo concetto ai nostri partner globali. Con piloti, team, organizzatori, autorità e altre parti interessate, stiamo anche raccogliendo idee per i format di gara Porsche del futuro".

Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance Photo by: Porsche