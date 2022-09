Nissan Nismo presenta la Z GT4, arriverà nel 2023

La Nissan Motorsports ha presentato la sua nuova Z GT4, vettura da corsa basata sul modello stradale che sarà disponibile a partire dal prossimo anno.

Un paio di giorni fa la Casa giapponese aveva mostrato un'anteprima di come sarebbe stata la macchina sviluppata dal reparto corse di Nismo, che oggi ha visto ufficialmente la luce svelando le sue forme.

La Z GT4 è dotata del motore VR30DDTT e di ogni componente da corsa, sia a livello meccanico che aerodinamico, provate in varie sessioni di test in pista prendendo parte anche alla 24h del Fuji del giugno scorso e in eventi del campionato Super Taikyu Series.

Nissan Z GT4 Photo by: Nissan Motorsports

Le consegne dell'auto cominceranno nella prima metà del 2023, mentre le specifiche tecniche e tutti i dettagli saranno resi noti al Sema Show previsto per l'1-4 novembre negli Stati Uniti.

"Gli sport motoristici per Nissan sono l'espressione della nostra passione e della nostra impareggiabile esperienza - ha dichiarato Ashwani Gupta, AD di Nissan - La Nissan Z continua a mantenere la sua posizione di entusiasmante auto sportiva che affascina gli automobilisti con la sua dinamica di guida e la sua flessibilità di propulsione".

"Siamo certi che questa versione per la categoria GT4, pronta per la pista, sarà in grado di scrivere un altro capitolo degli oltre 50 anni di velocità della Nissan Z".