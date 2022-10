Niente Gulf 12h per Valentino Rossi, correrà la 24h di Dubai?

Il programma di gare invernali di Valentino Rossi è ancora in via di definizione, ma ci sono un paio di indizi che portano a pensare che il 'Dottore' tornerà in macchina per una competizione solo a gennaio.

A Barcellona, in occasione dell'ultimo evento del GT World Challenge Europe, durante la conferenza stampa alla quale aveva presenziato anche Motorsport.com, il 'Dottore' ha affermato che con il Team WRT sta pianificando il rinnovo di contratto e gli "allenamenti" in vista della prossima stagione che lo vedrà ancora impegnato nella serie di SRO Motorsports Group.

Dopo aver provato sul 'Circuit De Catalunya' per mezza giornata la nuovissima BMW M4 GT3 acquistata dalla squadra belga, Rossi ora si sta riposando e godendo la famiglia, mentre proseguono le discussioni sui prossimi impegni.

Valentino Rossi, Team WRT, BMW M4 GT3 Photo by: BMW

L'idea iniziale era quella di iscriversi alla 12h del Golfo, che a metà dicembre porterà a termine il 2022 dell'Intercontinental GT Challenge, ma da questo punto di vista Valentino aveva anche già detto che era molto difficile riuscire ad andare a Yas Marina, per quanto gli sarebbe piaciuto molto esserci.

Inizialmente il Team WRT aveva iscritto due macchine (senza specificarne il modello), ma nell'ultimo elenco diramato dagli organizzatori non appaiono più.

Invece la coppia di BMW c'è nella lista dei partecipanti alla 24h di Dubai, come da tradizione prevista nel mese di gennaio per aprire l'annata della 24H Series, gara che corrono una marea di marchi e piloti ufficiali per preparare tutti gli impegni.

Tra le 32 GT3 annunciate, ecco la BMW #7 e la #46, per cui non resta che attendere le decisioni ufficiali da parte di WRT, Rossi e BMW, con quest'ultima che dovrà scegliere i piloti titolari da affiancare a Valentino in questa nuova avventura motoristica col marchio bavarese.