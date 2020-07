Nico Hulkenberg torna a correre nell'ADAC GT Masters

Il pilota tedesco sarà al volante di una Lamborghini Huracan GT3 EVO del team mcchip-dkr, stessa squadra con cui ha fatto un test nel mese di maggio e con cui sta pianificando un altro paio di uscite prima della gara.

Hulkenberg, che è stato scaricato dalla Renault in favore di Esteban Ocon per il 2020, ha sottolineato che per il momento non sta pianificando un impegno maggiore nelle competizioni GT.

"L'ADAC GT Masters è una serie emozionante, con vetture fantastiche" ha detto. "E dopo una pausa di quasi otto mesi, non vedo l'ora di rimettermi al volante e sentire l'adrenalina della gara. Con la Formula 1 che finalmente ha preso il via, le mie dita stavano tremando".

"A tutti quelli che sono pronti a far partire i rumors, vorrei dire chiaramente che questa va interpretata come una piccola avventura nel GT. Non vedo l'ora di affrontare questa sfida, anche se so che non sarà semplice essere competitivi".

Hulkenberg dividerà la vettura della mcchip-dkr con il managing director Danny Kubasik, che corre con il nome di Dieter Schmidtmann.

"Poiché siamo abituati a correre ad un livello inferiore, la partecipazione come wild card all'ADAC GT Masters è un nuovo capitolo per noi e una buona opportunità di svilupppo professionale come squadra" ha detto Kubasik. "L'ingresso in una delle più prestigiose serie GT3 ci rende molto orgogliosi".

Hulkenberg segue i colleghi ex piloti di Formula 1 Heinz-Harald Frentzen, Karl Wendlinger, Jan Lammers, Mika Salo e Jaime Alguersuari, che hanno avuto tutti dei precedenti nell'ADAC GT Masters.