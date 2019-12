Mirko Bortolotti lascia Lamborghini e diventa pilota Audi GT

Dopo 6 anni in Lamborghini Squadra Corse, con vittoria delle ultime due edizioni della 24h di Daytona, Mirko Bortolotti chiude il capitolo legato alla Casa del Toro per passare ad Audi Sport.

Il trentino entra così a far parte dei piloti ufficiali GT dei Quattro Anelli, con il marchio di Ingolstadt che si assicura un ragazzo molto veloce e di grande esperienza, alzando sicuramente il livello dei propri concorrenti che condurranno le R8 LMS.

"E' la fine di un'era, dopo 6 anni in Lamborghini oggi inizio un nuovo capitolo della mia carriera - ha dichiarato Bortolotti - Prima però voglio ringraziare la Casa di Sant'Agata Bolognese per la fantastica avventura trascorsa assieme, per aver creduto in me e per avermi reso il pilota che sono. Sono orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto assieme partendo da zero, ora è il momento di tuffarsi in nuove sfide. Tutte le belle storie hanno una fine, ma i ricordi, il rispetto e l'amore per il marchio resteranno per sempre. Grazie!"

Oltre a Bortolotti, Audi Sport ha annunciato anche l'ingaggio dello svizzero Patric Niederhauser, che va ad aggiungersi ai confermati Mattia Drudi, Rahel Frey, Christopher Haase, Christopher Mies, Frank Stippler, Pierre Kaffer, Dries Vanthoor, Frédéric Vervisch, Markus Winkelhock e Kelvin Van Der Linde.