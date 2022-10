Maxime Martin torna in BMW nel 2023 Dopo 5 anni in Aston Martin il belga torna alla Casa bavarese con la quale aveva trascorso ottime stagioni dal 2014 al 2017. In futuro verranno comunicati i suoi programmi per questa nuova sfida.

Di: Francesco Corghi , Journalist La notizia era nell'aria da alcune settimane ed oggi è stata ufficializzata: Maxime Martin tornerà ad essere un pilota di BMW M Motorsport per la stagione 2023. Il belga aveva annunciato la separazione da Aston Martin al termine del 2022, dopo 5 anni con il marchio inglese che lo hanno visto conquistare diversi successi nel mondo del GT. La firma con la Casa bavarese è una sorta di rientro a casa per lui, che dal 2014 al 2017 era stato portacolori dei tedeschi nel DTM, GT World Challenge ed IMSA. “Sono davvero entusiasta di affrontare una nuova sfida in BMW dopo 5 anni, sarà bellissimo incontrare nuovamente persone conosciute con le quali ho già lavorato - ha dichiarato Martin - E' fantastico essere di nuovo a lavorare qui e non vedo l'ora di cominciare coi nuovi progetti". Maxime Martin, Romeo Ferraris, Giulia ETCR Photo by: ETCR Andreas Roos, Capo di BMW M Motorsport, ha aggiunto: "Diamo il bentornato a Maxime, uno dei piloti più versatili sulla scena internazionale del mondo delle corse. E' uno veloce e di talento, sa lavorare duramente ed ha una vastissima esperienza nel mondo delle gare sprint ed endurance". "I suoi successi parlano da soli, è un ragazzo fantastico ed è una notizia eccellente porterlo riavere nella famiglia di BMW M Motorsport. Non vediamo l'ora di continuare la nostra storia di successo assieme nella prossima stagione". Quest'anno Martin, oltre agli impegni con la Aston Martin, ha preso parte anche al FIA ETCR guidando la Giulia di Romeo Ferraris. BMW comunicherà in seguito quelli che saranno i suoi programmi sportivi per il 2023. condividi Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente Niente Gulf 12h per Valentino Rossi, correrà la 24h di Dubai? condividi