Macau, Libere 1 GT: Porsche davanti con Bamber e Vanthoor

Earl Bamber è stato il più veloce delle Prove Libere 1 della FIA GT World Cup che ha visto i protagonisti affrontare il primo impegno del weekend con i 30' di sessione lungo i 6,12km del Circuito da Guia.

Il portacolori della Rowe Racing ha piazzato la sua 911 GT3 R in vetta alla classifica con il crono di 2'17"058, precedendo per 0"362 il suo compagno di squadra Laurens Vanthoor nella doppietta Porsche.

Bene anche le Mercedes, dato che abbiamo tre AMG GT3 in Top5, con le due del Team GruppeM Racing condotte da Mario Engel e Raffaele Marciello che terminano terza e quarta, seguite da quella di Edoardo Mortara; il pilota della Craft-Bamboo ha però commesso un errore alla "Lisboa" finendo appoggiato alle barriere sul finale delle prove, causando l'esposizione delle bandiere gialle.

Kevin Estre è invece sesto al volante della Porsche 911 GT3 R messa a punto dalla Absolute Racing, ma accusa un ritardo di 1"4 dalla vetta, così come il suo collega di box Alexandre Imperatori, settimo davanti a Christopher Haase, il più rapido dei piloti armati di Audi R8 LMS su quella della Phoenix Racing.

Top10 anche per il Campione in carica di Macao, Augusto Farfus, a bordo della BMW M6 GT3 del Team Schnitzer con cui il brasiliano conclude a 2" dal leader e davanti alle Audi R8 LMS di Kelvin Van Der Linde (Team Rutronik), Dries Vanthoor e Charles Weerts (Team WRT).

Completano la classifica Alessio Picariello, sedicesimo sulla seconda Mercedes-AMG GT3 della Craft-Bamboo, Joel Eriksson con la BMW M6 GT3 del FIST-Team AAI, e le Mercedes di Adderly Fong (Zun Motorsport Crew) e Roelof Bruins (Solite Indigo Racing), con Weian Chen fanalino di coda sulla Audi R8 LMS dell'Asia Team TSRT.

Per oggi le attività del GT in pista sono concluse, si ricomincerà domani mattina con le Prove Libere 2 alle ore 5;30 italiane, seguite dalle Qualifiche alle 9;10 per definire la griglia di partenza della Qualifying Race di sabato.