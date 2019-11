Macau, GT: Marciello trionfa nella Qualifying Race

Raffaele Marciello conquista un grande successo nella Qualifying Race della FIA GT World Cup a Macao, dove fin dal primo giro sui 6,12km del Circuito Da Guia i colpi di scena non sono mancati, con annesse Safety Car.

Il portacolori del Team GruppeM Racing ha sfruttato al meglio la pole position centrata ieri in qualifica per tenere la sua Mercedes-AMG GT3 al comando allo spegnimento dei semafori (avvenuto con 30' di ritardo sul programma per un problema all'impianto).

Alle sue spalle ecco subito il botto, con Dries Vanthoor a colpire con la posteriore sinistra della propria Audi R8 LMS le barriere al famigerato "Mandarin", ritrovandosi con gomma a terra e sospensione piegata; il pilota del Team WRT - che scattava dalla prima fila - ha tentato di proseguire, ma si è piantato sulle barriere della successiva "Lisboa" causando l'ingresso della Safety Car.

Marciello si è quindi visto arrivare dietro le Porsche della Rowe Racing condotte da Earl Bamber e Laurens Vanthoor, con Edoardo Mortara (Craft-Bamboo Racing) a salire quarto alla ripartenza (avvenuta al giro 3). Le cose non sono andate però come sperato per lo svizzero nella tornata successiva; dietro di lui, Maro Engel - in quel momento sesto - ha provato l'attacco a Kelvin Van Der Linde buttandosi al suo interno alla "Lisboa", ma toccando con la parte anteriore sinistra della sua Mercedes-AMG GT3 il posteriore dell'Audi R8 LMS del sudafricano. Il portacolori del Team GruppeM ha perso il controllo intraversandosi e ha centrato l'incolpevole Mortara, con Van Der Linde costretto a tornare ai box del Team Rutronik per alzare bandiera bianca.

Anche in questo caso è dovuta intervenire la Safety Car, rimasta in pista più a lungo e dando il via libera con 4 passaggi da completare. Qui è stato bravissimo Augusto Farfus ad approfittare di un'ottima ripartenza per risalire quarto sulla BMW M6 GT3 del Team Schnitzer superando all'esterno del "Mandarin" l'Audi R8 LMS di Christopher Haase (Phoenix Racing), così come il l'ottimo Kevin Estre ha fatto ai danni di Joel Eriksson alla "Lisboa" nella bagarre per l'ottavo posto.

Marciello non ha sbagliato nulla pur avendo Bamber e Laurens Vanthoor in scia, tagliando il traguardo vittorioso e meritandosi la partenza davanti anche per la gara di domani mattina, dove i suo rivali Porsche saranno temibilissimi in prima e seconda fila, nella quale ci sarà anche Farfus.

Haase completa la Top5 seguito dalla Porsche 911 GT3 R di Alexandre Imperatori (Absolute Racing) e dall'Audi R8 LMS di Charles Weerts (Team WRT). Voto alto se lo merita Estre, autore di un fantastico recupero dall'ultima posizione in griglia al volante della seconda Porsche 911 GT3 griffata Absolute Racing, con la BMW M6 GT3 di Eriksson (Team Schnitzer) in Top10 assieme alla Mercedes-AMG GT3 di Adderly Fong (Zun Motorsport Crew).

Seguono altre due Mercedes, quelle di Roelof Bruins (Solite Indigo Racing) e di Alessio Picariello (Team Craft-Bamboo Racing), costretto a prendere il via dalla pit-lane dopo aver stallato in griglia nel giro di formazione.

Domenica mattina la gara della FIA GT World Cup scatterà alle 5;25 italiane e sarà visibile su Motorsport TV.