Macau GP: cancellata la FIA GT World Cup per il 2020

L'edizione 2020 della FIA GT World Cup, prevista a Macao per il solito weekend di metà novembre, è stata ufficialmente cancellata a causa della pandemia di Coronavirus.

La notizia era ormai nell'aria da tempo e si attendeva solamente la conferma da parte della Federazione Internazionale, che già la scorsa settimana aveva annunciato che il Macau Grand Prix quest'anno non avrebbe avuto la presenza del FIA WTCR.

Anche le GT3 dunque non andranno sul Circuito da Guia il 19-22 novembre, come inizialmente previsto, anche perché lo spostamento dei vari eventi in tutto il mondo ha causato la riprogrammazione dei calendari, ora davvero fitti in tempi stretti per consentire a piloti e team di spostarsi in estremo oriente.

"I tempi sono estremamente impegnativi e la situazione cambia continuamente, per cui è difficile prendere certe decisioni, ma necessario. La FIA lavorerà con tutti i diretti interessati per riportare l'evento a Macao in futuro", si legge nella nota ufficiale.

A questo punto trema anche quello che il GP di Formula 3, come Motorsport.com aveva già anticipato alcune settimane fa. Per il momento è stata annunciata solo la prima parte del calendario e, se si dovesse comunque optare per la trasferta a Guia, in quel caso non sarebbe l'ultima gara dell'anno per la terza categoria di monoposto.

Gli organizzatori del Macau GP hanno comunque intenzione di proseguire coi lavori aprendo le iscrizioni ai concorrenti locali di GT e Turismo, mantenendo i legami con la FIA per poi riavere in toto l'appuntamento nel 2021 come una volta.