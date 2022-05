Lamborghini presenta la nuova Huracán GT3 EVO2, debutta nel 2023

Era attesa da un po' di tempo e finalmente eccola: la Lamborghini ha presentato oggi la nuova Huracán GT3 EVO2, progettata e sviluppata dalla Squadra Corse di Sant’Agata Bolognese sulla base della Huracán STO.

L'auto del Toro dotata di motore V10 aspirato (con sistemi inediti nel sistema) da 640CV era già stata omologata da alcune settimane dopo aver intrapreso i test di sviluppo da diversi mesi per essere in linea coi nuovi regolamenti FIA 2022.

La sua introduzione era stata anticipata a Motorsport.com dal responsabile del Motorsport Lamborghini, Giorgio Sanna, già nell'aprile 2021 in una intervista esclusiva concessa alla nostra testata, ed ora è tutto realtà.

Lamborghini Huracán GT3 EVO2 Photo by: Lamborghini S.p.A.

Oltre alla nuova aerodinamica e all'airscoop esagonale (collegato ad uno snorkel che sostituisce le prese d'aria laterali), c'è una pinna posteriore derivata dalla STO per garantire migliore efficienza del sistema di aspirazione e bilanciamento.

Il motore V10 con valvole in titanio ha 10 corpi farfallati attuati elettronicamente e fissaggio a sole 4 viti (soluzione ideata per la Essenza SCV12) e l’intero sistema è progettato da Lamborghini Squadra Corse.

La carrozzeria è interamente in carbonio, studiata dal Centro Stile Lamborghini, con nuovi splitter, diffusore e fondo in fibra Zylon, oltre ad una rinnovata ala posteriore fissata su piloni in lega di alluminio (Ergal 7075 T6), ispirati a quelli della STO, con supporti che consentono maggiore precisione nella regolazione.

Lamborghini Huracán GT3 EVO2 Photo by: Lamborghini S.p.A.

La cellula di sicurezza vede la novità di due montanti posteriori, inediti pannelli laterali in carbon-kevlar multistrato a nido d’ape (già testati sulla Essenza SCV12) e un nuovo fissaggio alla portiera dei finestrini laterali in plexiglas tramite una corona di 4 viti.

Aggiornato anche il sistema frenante con nuove pinze e pastiglie progettate da Squadra Corse per ottimizzare le prestazioni sia nelle gare endurance che in quelle sprint, ovviamente unito a controllo trazione e ABS.

Infine le gomme sono Pirelli PZero da 325/680-18 all’anteriore e 325/705-18 al posteriore.

Le consegne della nuova Huracán cominceranno nella seconda metà dell'anno corrente, ma soprattutto chi vorrà potrà aggiornare la sua attuale Huracán GT3 EVO con un kit evoluzione. Il debutto in pista è revisto per la 24h di Daytona 2023.

Lamborghini Huracán GT3 EVO2 Photo by: Lamborghini S.p.A.

"La nuova Huracán GT3 EVO2 non è semplicemente un’evoluzione della vettura attuale. È un progetto nuovo che rafforza il trasferimento tecnologico tra il dipartimento motorsport Lamborghini e l’azienda e che eredita due non facili compiti", ha dichiarato Giorgio Sanna, Capo del Motorsport di Lamborghini.

"Dimostrarsi vincente quanto le generazioni precedenti di Huracán GT3, capaci di conquistare oltre 40 titoli internazionali in sei stagioni, ed eguagliarne il successo commerciale contribuendo a raggiungere l’obiettivo di 500 Huracán da corsa vendute dal 2015".