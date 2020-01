Lamborghini Squadra Corse: ecco i piloti ufficiali 2020

Lamborghini Squadra Corse presenta i Factory Drivers per la stagione 2020, tra conferme e due nuovi arrivi. Giacomo Altoé e Albert Costa sono stati ammessi nella rosa dei piloti ufficiali aggiungendosi ad Andrea Caldarelli e Marco Mapelli (campioni delle Blancpain GT Series 2019), Dennis Lind, Franck Perera e Giovanni Venturini.

Nato nel 2000, il diciannovenne veneto è il primo millenial a diventare pilota ufficiale di Sant’Agata Bolognese. Miglior Lamborghini Young Driver, campione Lamborghini Super Trofeo Europa, vincitore della World Final e del Campionato Italiano GT nel 2018, Altoé è stato supportato dalla Squadra Corse per la stagione successiva, ripagando ampiamente la fiducia. Nel 2019 non solo è stato valutato come il primo tra i piloti del programma Lamborghini GT3 Junior Driver, ma ha anche trionfato nell’International GT Open in coppia con Albert Costa, primo spagnolo a diventare Lamborghini Factory Driver. Nato nel 1990 a Barcellona ha alle spalle una lunga carriera, nel corso della quale si è distinto sia nei kart sia nei campionati per monoposto prima di approdare alle categorie GT. Nel 2020 Altoé e Costa correranno nuovamente assieme, portando al debutto nel GT World Challenge Europe la Huracán GT3 Evo del team Emil Frey Racing.

Altro debutto quello di Danny Kroes nell’Italiano GT. L’olandese, classe 1999, nel 2019 si è distinto vincendo il Lamborghini Super Trofeo Europa e ha positivamente impressionato lo staff guidato da Raffele Giammaria durante le sessioni di test del Lamborghini Young Driver Program. Un risultato che gli consentirà di disputare, con il supporto di Lamborghini Squadra Corse, la sua prima stagione in un campionato GT3.

Così come Frederik Schandorff, altro giovane talento uscito dall’accademia Lamborghini Squadra Corse. All’inizio del 2019 ha vinto il Lamborghini Super Trofeo Middle East, terminando poi la stagione con il titolo di campione del mondo del monomarca grazie alla vittoria alla World Final di Jerez de la Frontera lo scorso ottobre. Meritando un sedile per la prossima stagione nel prestigioso GT World Challenge Asia col team Vincenzo Sospiri Racing.

Giorgio Sanna, Head of Motorsport Automobili Lamborghini, ha dichiarato: “Sono felice di dare il benvenuto in famiglia a Giacomo e Albert, che nelle ultime stagioni hanno entrambi dimostrato di possedere talento, velocità e la giusta attitudine. Inoltre Giacomo è l’esempio perfetto di quanto i nostri programmi dedicati ai giovani contribuiscano a formare i piloti emergenti, offrendogli concrete opportunità di carriera”.

Albert Costa ha commentato: “Diventare Lamborghini Factory Driver è una sensazione incredibile. Fin da bambino Lamborghini ha rappresentato per me un marchio da sogno e da quando ho iniziato a correre in GT ho sempre desiderato correre su una Huracán. Sono veramente felice e ora devo lavorare più che mai perché Lamborghini lo scorso anno ha vinto tutto quello che c’era da vincere e le aspettative per la prossima stagione sono altissime. Darò il massimo al team sia in pista che fuori e voglio vincere per ringraziare Squadra Corse della fiducia”.

Giacomo Altoé ha dichiarato: “Sono entusiasta. E’ un traguardo davvero importante per la mia carriera ma soprattutto un punto d’inizio per migliorare e crescere ulteriormente. Sono onorato di rafforzare la mia collaborazione con Lamborghini e non vedo l’ora di iniziare i test per prepararmi al meglio alla prossima stagione”.