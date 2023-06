Lamborghini annuncia i piloti dei 2023 Young Driver Programs

Lamborghini Squadra Corse ufficializza i nomi dei piloti dei programmi Super Trofeo Junior Drivers e GT3 Junior Drivers per la stagione 2023.

Il Super Trofeo Junior Drivers Program è riservato ai piloti che abbiano non più di 25 anni, impegnati in una delle serie continentali del Lamborghini Super Trofeo. Il GT3 Junior Drivers Program ammette invece i piloti che nel corso della stagione partecipano ad uno o più campionati al volante della nuova Lamborghini Huracán GT3 EVO2.

Sono 26 quest'anno i piloti selezionati per il Super Trofeo Junior Drivers Program e 19 quelli che rientrano nel programma GT3 Junior Drivers. In totale 45 piloti, che verranno valutati durante la stagione in base a degli specifici parametri che prendono in considerazione la performance in termini di velocità sul giro secco e nella media, la costanza di rendimento nel corso del week-end di gara, l'esperienza, la professionalità, la capacità di fornire dei feedback riguardo all'aspetto tecnico e il modo di relazionarsi e comportarsi sia in pista che fuori dai circuiti.

I piloti che durante la stagione mostreranno di avere le maggiori attitudini verranno poi selezionati da Raffaele Giammaria, supervisore del programma, allo scopo di prendere parte ad uno shootout che si svolgerà a Vallelunga subito dopo la conclusione delle Lamborghini Grand Finals 2023. Sia il vincitore del Super Trofeo Junior Drivers Program e quello del GT3 Junior Drivers Program riceveranno un supporto da Lamborghini Squadra Corse per correre durante la stagione 2024.

A emergere lo scorso anno nel GT3 Junior Program fu l'italiano Leonardo Pulcini, premiato per il potenziale espresso che lo ha portato a conquistare il titolo dell'International GT Open in equipaggio con il cileno Benjamin Hites e successivamente ufficializzato come Factory Driver di Lamborghini. Il migliore Young Driver dello shootout 2022 fu invece il costaricano Danny Formal, selezionato come Lamborghini Young Professional Driver assieme al giapponese Yuki Nemoto e al tedesco Maximilian Paul.

L'obiettivo principale del percorso seguito nei programmi Super Trofeo Junior Drivers e GT3 Junior Drivers è quello di fare crescere i giovani piloti e accompagnarli verso il professionismo, tramite una serie di sessioni di training in pista, focalizzandosi su elementi importanti che comprendono la gestione dei rapporti con i media, ma anche il miglioramento delle competenze tecniche e la preparazione fisica da svolgersi presso strutture di alto livello nella sede di Sant'Agata Bolognese.

LAMBORGHINI GT3 JUNIOR DRIVERS 2023

Daan Arrow, 19, Paesi Bassi, International GT Open

Jack Bartholomew, 24, Gran Bretagna, Campionato Italiano Gran Turismo Endurance

Riccardo Cazzaniga, 25, Italia, Campionato Italiano Gran Turismo

Pierre-Louis Chovet, 21, Francia, International GT Open

Jaden Conwright, 24, Stati Uniti, IMSA

Alessio Deledda, 28, Italia, DTM

Philippe Denes, 24, Stati Uniti, Campionato Italiano Gran Turismo Sprint

Raúl Guzman, 23, Messico, Campionato Italiano Gran Turismo Endurance

Benjamin Hites, 24, Cile, GT World Challenge Europe

Nico Jamin, 27, Francia, GT World Challenge Europe Sprint

Brendon Leitch, 27, Nuova Zelanda, Asian Le Mans Series / GTWCE / Le Mans Cup

Mateo Llarena, 19, Guatemala, Campionato Italiano Gran Turismo

Mattia Michelotto, 20, Italia, Campionato Italiano Gran Turismo

Baptiste Moulin, 23, Belgio, Campionato Italiano Gran Turismo / GTWCE Sprint

Marcus Påverud, 23, Norvegia, GT World Challenge Europe Sprint

Artem Petrov, 23, Israele, Campionato Italiano Gran Turismo

Loris Spinelli, 27, Italia, IMSA

Glenn van Berlo, 21, Paesi Bassi, GT World Challenge Europe Endurance

Mick Wishofer, 23, Austria, DTM

LAMBORGHINI SUPER TROFEO JUNIOR DRIVERS 2023

Largim Ali, 19, Danimarca, Lamborghini Super Trofeo Europa

Filippo Berto, 24, Italia, Lamborghini Super Trofeo Europa

Douglas Bolger, 16, Giappone / Gran Bretagna, Lamborghini Super Trofeo Europa

Amaury Bonduel, 24, Belgio, Lamborghini Super Trofeo Europa

Loris Cabirou, 18, Francia, Lamborghini Super Trofeo Europa

Hugo Condé, 22, Francia, Lamborghini Super Trofeo Europa

Ugo de Wilde, 20, Belgio, Lamborghini Super Trofeo Europa

Pedro Ebrahim, 17, Brasile, Lamborghini Super Trofeo Europa

Marco Giltrap, 19, Nuova Zelanda, Lamborghini Super Trofeo Asia

Riccardo Ianniello, 16, Italia, Lamborghini Super Trofeo Europa

Alessandro Mainetti, 19, Italia, Lamborghini Super Trofeo Europa

Edgar Maloigne, 22, Francia, Lamborghini Super Trofeo Europa

Patrik Matthiesen, 24, Danimarca, Lamborghini Super Trofeo Europa

Marzio Moretti, 21, Italia, Lamborghini Super Trofeo Europa

Lucas Petersson, 21, Svezia, Lamborghini Super Trofeo Nord America

Guillem Pujeu Beya, 22, Spagna, Lamborghini Super Trofeo Europa

Wesley Slimp, 21, Stati Uniti, Lamborghini Super Trofeo Nord America

Oliver Söderström, 24, Svezia, Lamborghini Super Trofeo Europa

Gilles Stadsbader, 19, Belgio, Lamborghini Super Trofeo Europa

Rodrigo Testa, 17, Portogallo, Lamborghini Super Trofeo Europa

Lucas Valkre, 22, Francia / Svizzera, Lamborghini Super Trofeo Europa

Yury Wagner, 22, Lussemburgo, Lamborghini Super Trofeo Europa

Jake Walker, 17, Stati Uniti, Lamborghini Super Trofeo Nord America

Jackson Walls, 20, Australia, Lamborghini Super Trofeo Asia

Carter Williams, 24, Stati Uniti, Lamborghini Super Trofeo Nord America

Shenghui Xu, 20, Cina, Lamborghini Super Trofeo Asia