La BMW continua con soddisfazione i test sulla M4 GT3

La BMW sta portando avanti con la sua squadra corse lo sviluppo della nuova M4 GT3, che dall'inizio dell'anno ha girato sui tracciati di Monteblanco ed Almeria, in Spagna.

I piloti ufficiali della Casa bavarese, nello specifico Martin Tomczyk, Jens Klingmann e Nick Yelloly, sono stati gli ultimi ad alternarsi al volante della macchina che debutterà nel panorama GT l'anno prossimo, provando diversi marchi di gomme.

Prima di loro era toccato ad Augusto Farfus, Marco Wittmann, Bruno Spengler, Sheldon Van Der Linde e Jesse Krohn accumulare km e in totale si è arrivati ad oltre 12.000 in più di 60 ore trascorse in pista, con l'ultima tappa ad Almeira che ha visto la M4 affrontare per la prima volta una simulazione di gara endurance, fra giorno e notte, sia in condizioni di asciutto che di bagnato.

I miglioramenti si sono visti e un'altra particolare novità sta nel fatto che i tecnici di BMW M Motorsport e del Team RMG sono riusciti a modificare i parametri elettronici tramite un volante multifunzione che andrà a sostituire le operazioni svolte collegando i computer portatili.

Infine ci si è trasferiti nelle sedi di BMW Group per le prove al banco del motore e in galleria del vento e suono per sistemare ogni cosa legata al rumore e alle emissioni in vista dei prossimi test che si svolgeranno nei mesi di aprile e maggio.

"C'era una bella atmosfera fra tutti noi perché siamo riusciti a mettere insieme tanti giri - ha detto Klingmann - Siamo stati tutti d'accordo che l'auto è molto divertente, facile da guidare e consistente, il che è ottimo dal punto di vista del consumo gomme e dei progressi nelle varie aree. Ovviamente c'è ancora tanto da fare, ma i punti interrogativi che abbiamo vengono costantemente sostituiti da punti esclamativi".

Tomczyk ha aggiunto: "Dato che avevo guidato la macchina sul bagnato solo una volta prima d'ora, il test di Almeria è stato come un'altra prima volta per me. Però eravamo ben preparati e tutto è andato benissimo con solo piccolissimi problemi. L'auto è bella da guidare e penso positivo".

Contento anche Yelloly: "Avendo corso diverse gare con la M6 GT3 negli ultimi anni, ho notato subito quanto sia stato enorme il passo in avanti compiuto con la M4 GT3. Abbiamo valutato sia le prestazioni che la consistenza, allenandoci nei pit stop e nei controlli del sistema. La macchina si guida bene su tutte le gomme di marchi diversi che abbiamo montato, quindi sono molto fiducioso in vista delle future gare che farà. Non vedo l'ora di iniziare".

