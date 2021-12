Iron Dames: anche Michelle Hunziker in pista sulla Ferrari!

Ogni tanto il mondo dello spettacolo e dei motori trovano un punto d'incontro e non è raro che qualche personaggio della TV faccia capolino a bordo di una vettura da corsa in pista.

L'ultima ad indossare casco e tuta è stata Michelle Hunziker, invitata dalla Iron Lynx ai test che qualche giorno fa la squadra ha svolto al Paul Ricard.

L'occasione ha visto la celebre svizzera al fianco delle Iron Dames ufficiali, ossia la sua connazionale Rahel Frey, più la belga Sarah Bovy e la francese Doriane Pin, che sono impegnate nelle serie GT con il team 'rosa', a darle le giuste indicazioni.

La Hunziker, appassionata di vetture sportive, ha potuto salire a bordo della Ferrari 488 Challenge Evo #83, quella che recentemente al Mugello ha condotto al successo nel Ferrari Challenge Europe Michelle Gatting, prima donna ad imporsi a livello assoluto nel monomarca del Cavallino Rampante.

"Battesimo in pista al circuito Paul Ricard! - ha scritto su Instagram Michelle - Dove posso appoggiare i progetti che cercano di spezzare quel circolo vizioso fatto di cliché dei quali siamo tutti stufi, come l’idea che le donne non possano diventare delle pilote pazzesche come quelle che ho visto oggi in pista, mi ci butto!"

"Le Iron Damens sono delle atlete incredibili e gareggiano alla pari con gli uomini! Infatti il loro team è misto come è giusto che sia! Grazie a tutti di cuore".

Nel frattempo va anche detto che dall'altra parte dei box, Chris Buncombe ha invece potuto provare la Ferrari 488 GTE Evo #60 con l'assistenza di Claudio Schiavoni e Gabriele Lancieri.

Michelle Hunziker, Sarah Bovy, Doriane Pin, Rahel Frey, Iron Dames, Ferrari 488 Challenge Evo 1 / 5 Foto di: Iron Lynx Michelle Hunziker, Iron Dames 2 / 5 Foto di: Iron Lynx Michelle Hunziker, Iron Dames 3 / 5 Foto di: Iron Lynx Michelle Hunziker, Iron Dames 4 / 5 Foto di: Iron Lynx Michelle Hunziker, Rahel Frey, Iron Dames 5 / 5 Foto di: Iron Lynx