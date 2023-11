GTWC | Anche Christopher Mies lascia Audi Sport dopo 15 anni

La diaspora di piloti continua per Audi Sport e l'ultimo in ordine di tempo a lasciare i Quattro Anelli è Christopher Mies.

Stiamo parlando di uno dei più fedeli al marchio tedesco, da 15 anni al servizio della Casa di Weissach per quanto riguarda le competizioni GT e negli ultimi tempi anche per le attività di contorno con le vetture elettriche, in particolare quella ideata per il compianto Ken Block.

In questo fine settimana Mies affronta l'ultimo impegno come portacolori Audi nel GT World Challenge Australia, ma ovviamente la sua voglia di continuare a competere in queste categorie non è scemata e, con la scelta del Costruttore di chiudere tutti i suoi reparti corse per dedicarsi praticamente in esclusiva all'ingresso in Formula 1 dal 2026 ha costretto una marea di piloti a prendere altre strade.

Photo by: Edge Photographics Podio: #777 The Bend Motorsport Park Audi R8 LMS Evo2: Christopher Mies, Ricardo Feller, Yasser Shahin

“Grazie per i 5 campionati vinti in tutto il mondo, per le due affermazioni alla 24h del Nurburgring e 12h di Bathurst, per la Petit Le Mans, 24h di Dubai, le tante Pole Position, i numerosi podi, ricordi e per avermi fatto diventare il pilota che sono oggi. Di questo sarò eternamente grato", ha scritto Mies sui propri social media.

"Entrare in Audi Sport Customer Racing nel 2009 e diventare subito Campione FIA GT3 è stato un sogno. Negli ultimi 15 anni sono stato il più orgoglioso rappresentante di Audi Sport che si possa immaginare, ho realizzato il mio sogno di diventare un pilota ufficiale di uno dei più grandi marchi della storia del Motorsport. Ma nulla è per sempre e oggi è il giorno in cui affronterò il mio ultimo weekend di gara come pilota Audi Sport".

"Dentro di me ho ancora dei sogni che voglio realizzare. Potreste pensare che il grande successo che abbiamo avuto insieme sia stato tutto ciò che ho sempre sognato, e avete ragione! Tutto questo è stato un sogno. Ma sento che non ho ancora finito, ho ancora fame e alcuni obiettivi".

"Per questo ho deciso di affrontare una nuova sfida e di realizzarli. Concludere la carriera con Audi Sport nel Paese di cui mi sono subito innamorato una volta toccato terra e dove Audi mi ha mandato da ragazzino a vincere due volte la 12h di Bathurst e il campionato GT australiano è un sogno per me".

"Ringrazio Werner Frowein, Romolo Liebchen, Armin Plietsch, Rolf Michl, Chris Reinke, Dirk Spohr, ed ogni singola persona a Biberach e Neuburg. Siete stati la mia seconda famiglia. A tutte le fantastiche squadre per cui ho potuto correre: grazie di tutto, avete un posto speciale nel mio cuore per sempre! Ci vediamo tutti in pista nel 2024".