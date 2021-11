Ferrari: la nuova GT3 nasce da una partnership con Oreca

Parte una nuova avventura per il Cavallino rampante. In attesa di novità sulla Hypercar, la Ferrari annuncia un accordo di partnership tecnica con ORECA per l’assemblaggio e i servizi post-vendita della nuova GT3 che inizierà i collaudi in pista nei primi mesi del 2022.

L’accordo conferma l’impegno a lungo termine del marchio di Maranello nei principali campionati per vetture Gran Turismo.

La nuova GT3, progettata interamente a Maranello dal team diretto da Ferdinando Cannizzo, Head of GT Race Car Design and Development, verrà assemblata presso gli stabilimenti ORECA di Signes dal 2022, prima di iniziare il lavoro di sviluppo che si concluderà con il debutto agonistico della vettura, previsto per il 2023.

“L’accordo con ORECA rappresenta un importante punto di partenza per il nuovo progetto GT3 - ha dichiarato Antonello Coletta -. Abbiamo obiettivi molto ambiziosi dal momento che la vettura raccoglierà l’eredità della 488 che rappresenta il modello più vincente della storia del Cavallino Rampante. Possiamo contare sulla competenza e preparazione dei nostri ingegneri e su un partner di eccellenza che ha ottenuto prestigiosi successi nel mondo endurance come ORECA, pertanto guardiamo con fiducia al futuro”.