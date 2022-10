Ecco Valentino Rossi sulla BMW M4: si apre il 2° capitolo nel GT3

Si apre il capitolo 2 di Valentino Rossi da pilota delle quattro ruote e del GT World Challenge Europe.

Dopo aver concluso ieri la stagione 2022, la prima per lui nel mondo delle corse automobilistiche, oggi il 'Dottore' è a Barcellona per guardare già al 2023.

Il Team WRT ha infatti portato le sue due nuovissime BMW M4 GT3 che schiererà il prossimo anno, dato che ha chiuso il lungo e vittorioso rapporto di 13 anni con Audi Sport per puntare al salto nei prototipi con la Casa bavarese.

Rossi questa mattina ha recuperato le forze e ha atteso l'orario di pranzo per sedersi nel suo nuovo... ufficio!

Il pilota di 'Tavullia' ha effettuato un paio di tornate per verificare che tutto fosse a posto e per prendere confidenza con un mezzo decisamente differente dall'Audi R8 LMS che ha condotto fino a ieri.

Per l'occasione, la M4 GT3 è stata decorata con una livrea grigio scuro, dove appare immancabilmente il #46 sulla fiancata, simbolo e marchio del pluricampione del motomondiale.

L'esordio in una gara potrebbe essere alla 12h del Golfo di dicembre, ultimo round dell'Intercontinental GT Challenge per il quale Valentino e il Team WRT stanno verificando se ci sono le condizioni per andare.