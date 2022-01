Ecco la GR GT3 Concept, prossima arma di Toyota per le corse GT

La Toyota ha ufficialmente tolto i veli alla sua GR GT3 Concept, prima macchina con la quale la Casa giapponese punta all'ingresso nella medesima categoria di corse.

Al salone dell'auto di Tokyo è stata mostrata per la prima volta questa vettura, che non ha un modello di riferimento, ma sulla quale la Toyota Gazoo Racing lavorerà per arrivare entro la fine dell'anno ad un mezzo da portare poi in pista.

L'obiettivo è infatti quello di mettere a disposizione dei team clienti una macchina da corsa con cui intraprendere le sfide nei campionati GT3, fra i quali rientrerà dal 2024 anche il FIA World Endurance Championship e la 24h di Le Mans.

Toyota GR GT3 Concept Photo by: Motorsport.com / Japan

La GR GT3 Concept è nata sulle basi di dati raccolti in pista e forniti dai suoi piloti ufficiali, dunque da qui si partirà per arrivare poi al prodotto definitivo che possa essere omologato per competere.

"La TGR è impegnata ad accelerare ulteriormente le attività sportive per i propri clienti per rendere sostenibile il mondo del motorsport. Promuovendo lo sviluppo di auto "driver first" e con il desiderio di fornire mezzi attraenti ai clienti che partecipano al GT3, che è l'apice degli sport motoristici di questo genere", spiega la nota ufficiale.

"Come nel caso della GR Yaris, commercializzando auto da corsa piuttosto che adattando semplicemente i veicoli di produzione per l'utilizzo negli sport motoristici, la TGR intende utilizzare il feedback e le tecnologie affinate attraverso la partecipazione a varie attività di motorsport per sviluppare sia auto GT3 che auto di serie e promuovere ulteriormente la realizzazione di vetture sempre migliori per gli sport motoristici".

A questo punto non resta che attendere ulteriori notizie, non solo sullo sviluppo della GR GT3, ma anche per quanto riguarda il futuro della Lexus RC F GT3, auto del marchio che fa parte della famiglia Toyota e che, probabilmente, verrà sostituita proprio dal futuro mezzo della TGR.

