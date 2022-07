Coletta: "Ferrari 296 GT3, gioiellino che ci darà altri titoli"

La presentazione della Ferrari 296 GT3 ha lasciato tutti a bocca aperta per quella che è la vettura del futuro nel mondo delle corse GT di Maranello. Al di là della bellezza della vettura in sé, è chiaro che la sfida si preannunciava complicata fin da subito perché ovviamente sappiamo che ogni macchina è stupenda se poi vince.

E la 488 che l'ha preceduta dal 2016 ad oggi continua a farlo senza dare il minimo segno di vecchiaia, confrontandosi contro auto ben più nuove e battendole a ripetizione. Ma era giunto il momento di voltare pagina e in Ferrari hanno puntato sulla 296 GTB stradale, levando il sistema ibrido e sviluppando questo bolide da corsa portato in pista per la prima volta ad aprile.

"Siamo partiti da un'idea per questo progetto, cambiando parecchie cose negli ultimi 4-5 mesi. Pensiamo di cominciare a produrre la macchina nell'ultima parte del 2022 dato che il debutto sarà a Daytona 2023", ha spiegato Antonello Coletta, Responsabile delle Attività Sportive Ferrari, ai microfoni di Motorsport.com durante la presentazione ufficiale avvenuta a Spa-Francorchamps.

"Al momento è difficile dire quante saranno pronte per l'inizio del prossimo anno, speriamo attorno alle 5-6, il che mi renderebbe molto felice".

Attualmente le prove proseguono e l'omologazione arriverà più avanti, entro la fine del 2022. Ma la montagna da scalare è ostica avendo l'eredità pesantissima della 488 sulle spalle.

"E' una sfida molto complicata e dura perché ci troviamo di fronte al dover sostituire un modello che ha vinto per 7 anni contro una marea di avversari, i quali in questo tempo hanno portato evoluzioni e macchine nuove, mentre noi abbiamo mantenuto la stessa auto, introducendo solo il pacchetto Evo".

"Fare una vettura migliore della precedente, in questo caso parlando della 488, è molto complicato pensando a quanto ha vinto e sta facendo ancora. Ma siamo sicuri di avere un gioiellino che possa portarci altre vittorie e titoli".

L'esordio è previsto per fine gennaio 2023 alla 24h di Daytona, primo evento dell'IMSA SportsCar Championship che porterà a battesimo la Rossa di nuova generazione per cominciare un cammino in vari ambiti.

"A Daytona credo che ci sarà quella di Risi Competizione in Classe GTD PRO, AF Corse credo che sarà sicuramente in PRO-AM con almeno 3 esemplari, ma al momento è presto per saperlo".

"L'obiettivo è avere la vettura impegnata nei maggiori campionati di tutto il mondo, ma come sapete non è semplice perché stiamo lavorando a progetti diversi in parallelo come la Hypercar, che richiede una grande concentrazione".

"Certamente vogliamo avere la 296 negli Stati Uniti perché è comunque un mercato importantissimo per noi, poi vedremo. Dopo un anno saremo in grado di coprire tutte le gare più importanti del mondo".

Ancora da definire gli equipaggi e le formazioni, ma la 296 sta girando nelle mani di tutti i piloti GT ufficiali in alternanza. Come più volte sottolineato, Coletta ribadisce che sono loro le priorità per i progetti GT3 e LMH.

"Abbiamo un numero di piloti molto importante che considero una famiglia, come ho già spiegato più volte vorrei mantenere intatto questo gruppo e coinvolgere tutti dividendoli sui progetti LMH e GT3".

"Per ora le formazioni non sono decise, considerate che la LMH è un programma molto importante, ma con solo 7 gare all'anno. Per cui è probabile che ci siano piloti impegnati su ambo i fronti. Vogliamo dimostrare che la 296 è competitiva".

Le prove proseguiranno nei prossimi mesi per arrivare all'omologazione definitiva e al debutto in gara; di tempo a disposizione ce n'è, ma non più di tanto.

"Al momento non so quando faremo i prossimi test, probabilmente tra un paio di settimane. Ma i programmi cambiano in continuazione perché entrambi i progetti sono importanti e difficili. Ci stiamo dando da fare al massimo nel poco tempo possibile, specialmente con la LMH", spiega Coletta.

"Abbiamo ancora del tempo da sfruttare per l'omologazione, che una volta fatta poi non ti consente di intervenire più sulla macchina se non per piccole modifiche. Non faremo gare quest'anno per provare la vettura, anche perché a fine novembre dovremo spedire tutti i materiali negli Stati Uniti e sapendo le problematiche sui viaggi che ci sono oggi è bene essere pronti per tempo".