BMW punta su esperienza e continuità con i suoi 19 piloti

Saranno 19 i piloti ufficiali che BMW M Motorsport schiererà in pista nel 2022 per le sue attività.

Fra queste ci sono chiaramente gli impegni con la nuovissima BMW M4 GT3, ufficialmente omologata per le corse della categoria e già consegnata a diversi clienti in tutto il mondo, ma soprattutto lo sviluppo del prototipo LMDh che vedrà la luce per Daytona 2023.

Sono praticamente tutte conferme rispetto allo scorso anno e tra i veterani troviamo Nicky Catsburg, Philipp Eng, Timo Glock, Augusto Farfus, Alex Sims, Marco Wittmann e Bruno Spengler.

A questi si aggiungono gli ormai esperti Nick Yelloly, Sheldon Van Der Linde, Connor De Phillippi, Stef Dusseldorp, John Edwards, Jens Klingmann e Jesse Krohn, oltre a Jake Dennis, fra gli ultimi arrivati al marchio bavarese.

Tra i più giovani sarà interessante vedere come cresceranno ulteriormente Erik Johansson - visto nel GT Italiano - Neil Verhagen, Daniel Harper e Max Hesse, con questi ultimi tre inseriti nel progetto BMW Junior Team.

Invece, non ci saranno più Martin Tomczyk - passato ad un ruolo di gestione nel mondo del DTM - e Maximilian Günther, che ha firmato con Nissan per continuare in Formula E.

“Il 2022 sarà un anno di numerose sfide per la BMW M Motorsport, per cui era importante proseguire con piloti di esperienza, valore e dare una continuità al tutto", ha dichiarato Franciscus Van Meel, AD di BMW M GmbH.

"In questa stagione la nuova BMW M4 GT3 affronterà per la prima volta la concorrenza nelle gare GT di tutto il mondo, mentre lo sviluppo e i test del progetto BMW M LMDh prosegue secondo i piani in vista dell'esordio nell'IMSA 2023".

"Per questo importante progetto ci servono piloti che conoscano molto bene BMW M Motorsport, le macchine, gli ingegneri, le gare, i campionati e le piste su cui andremo. In questo modo potremo concentrarci sul lavorare per ottenere il massimo dal pacchetto in tutto e per tutto".

Per ogni pilota verrà quindi stilato un programma dedicato, anche se per il momento la BMW non ha definito nulla, cosa che accadrà nelle prossime settimane.