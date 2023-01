BMW promuove ad ufficiali gli junior Harper, Hesse e Verhagen

Dan Harper, Max Hesse e Neil Verhagen si sono guadagnati la promozione a piloti ufficiali di BMW M Motorsport.

Il trio ha cominciato il percorso di crescita tra i giovani della Casa bavarese nel 2019 dando il via al programma BMW Junior Team e prendendo parte regolarmente ad allenamenti specifici e gare come quelle sul Nordschleife.

L'inglese, il tedesco e l'americano hanno vinto sia con la M6 GT3 che con la nuova M4 GT3, oltre ad essere risultati i più giovani ad imporsi a livello assoluto in un evento della NLS sul Nürburgring, dove continueranno a competere.

Ma non sarà l'unico impegno per questi ragazzi, che rappresenteranno il marchio in diverse manifestazioni e serie in tutto il mondo ora, proseguendo il percorso studiato dalla Casa tedesca in collaborazione con Formula Medicine e avendo modo di provare pure la M Hybrid V8 LMDh.

Daniel Harper, Max Hesse, Neil Verhagen, Jorg Weidinger, BMW M Motorsport, BMW M4 GT4 Concept Photo by: Chris Lazenby

"Sono stati tre anni fantastici con il BMW Junior Team. La sola partecipazione a questo programma, e ora il mio primo contratto da pilota ufficiale, sono stati un sogno che si è avverato per me e la mia famiglia", ha detto Harper.

"Ci sono stati tanti momenti salienti durante la fase di formazione: la vittoria di classe alla 24h del Nürburgring, il viaggio alla 24h di Daytona, la battaglia per il podio alla 24h di Spa fino a poco prima della fine e la prima uscita con la BMW M Hybrid V8. Sono molto grato per tutte queste opportunità e spero che questo sia solo l'inizio di una lunga collaborazione".

Hesse aggiunge: "Fin da quando ero seduto su un kart, il mio sogno è stato quello di diventare un pilota ufficiale per un costruttore. È fantastico aver raggiunto questo obiettivo. Posso solo ringraziare tutti i responsabili di BMW M Motorsport e Jochen Neerpasch per aver selezionato Dan, Neil e me per questo fantastico programma. Credo che sia stata una ottima scelta perché noi tre siamo sempre andati molto d'accordo a livello personale".

"Sia in pista che nei campi di allenamento o a casa nostra, abbiamo lavorato in squadra in modo straordinario e abbiamo creato un legame personale molto stretto. Sono molto grato a Dan e Neil per questo. Non c'è mai stato egoismo o competizione interna. Abbiamo sempre fatto fronte comune. Questo ci ha reso forti e ovviamente ha convinto BMW che abbiamo le carte in regola per diventare piloti professionisti. Speriamo di poter continuare questa collaborazione di successo per molti anni a venire".

Sorride anche Verhagen: "Ho imparato moltissimo in questi tre anni. È stato un privilegio lavorare al fianco di team esperti. Non ringrazierò mai abbastanza BMW, in particolare Jochen Neerpasch, Dirk Adorf e Sven Bluszcz, per la loro fiducia e il loro sostegno".

"Credo che Dan, Max e io abbiamo dimostrato ciò che siamo in grado di fare e siamo stati premiati per questo con i contratti di lavoro. Ho sempre sognato di poter fare della mia passione una carriera. Ora ho raggiunto questo importante obiettivo. Non vedo l'ora di affrontare il mio programma di gare nei prossimi anni".

#50 Rowe Racing BMW M4 GT3: Neil Verhagen, Max Hesse, Daniel Harper Photo by: Eric Le Galliot

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, ha commentato: "Dan, Max e Neil sono una delle più grandi storie di successo di BMW M Motorsport degli ultimi anni. Con il loro spirito di squadra e prestazioni in pista, hanno fatto sì che Jochen Neerpasch e i responsabili dell'epoca avessero assolutamente ragione a riproporre il leggendario BMW Junior Team".

"Credo che i ragazzi e tutte le persone coinvolte possano essere molto orgogliosi dei risultati ottenuti. Sono felice di avere tre piloti così giovani e talentuosi nella nostra squadra di piloti ufficiali. Sono perfetti per quello che ritengo essere il nostro ottimo mix di gioventù ed esperienza. Non vedo l'ora di vedere come progredirà il cammino del BMW Junior Team nel 2023".

Gli fa eco Jochen Neerpasch, fondatore e mentore del BMW Junior Team: "I nostri Junior hanno raggiunto il primo importante traguardo grazie a un intenso lavoro di squadra. Sono entrati a far parte della schiera di piloti di BMW, ma la formazione del team continua".

"L'obiettivo è aiutarli a diventare una squadra vincente nelle gare più importanti del motorsport. Il mio desiderio personale è di vederli festeggiare sul gradino più alto del podio a Le Mans. Durante il percorso continueranno a gareggiare come BMW Junior Team nel 2023, acquisendo esperienza".

Dirk Adorf, mentore del BMW Junior Team, chiosa: "Abbiamo intrapreso un viaggio con il BMW Junior Team che è stato tanto emozionante quanto di successo fino a questo punto. I ragazzi si sono fatti strada in tutte le classi di veicoli alla Nordschleife e, come i più giovani vincitori di gare GT3 di tutti i tempi, sono ora uno dei migliori team".

"I nostri giovani ci hanno dato fiducia all'inizio del programma, senza sapere quale sarebbe stato il futuro. E anche BMW M Motorsport ha riposto la sua fiducia in loro, schierandoli con le migliori auto e serie. Dopo tre anni si può dire che la rinascita del BMW Junior Team è stata un vero successo. Non vedo l'ora di vedere come si evolverà la situazione nei prossimi anni".