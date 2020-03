GT Open: Imperiale Racing annuncia Saravia e Menchaca

Dopo l’annuncio di Leonardo Pulcini (ITA) e Giovanni Venturini (ITA) sulla #63, Imperiale Racing finalizza così una line-up di assoluto valore con due equipaggi PRO.

Andrés Saravia, classe 1990, è stato negli ultimi due anni un assoluto protagonista dell’International GT Open, chiuso al secondo posto nel 2018 e al quarto nel 2019. In due stagioni ha totalizzato quattordici piazzamenti con sei vittorie, quattro secondi posti e quattro terzi. Il debutto nella serie organizzata da GT Sport risale al 2016, quando prese parte al solo round dell’Estoril (P) in classe Pro-Am, conquistando un secondo posto all’esordio.

Ha mosso i primi passi nel motorsport nella 3 Horas de Costa Rica 2010, mentre dal 2012 al 2015 ha gareggiato con le vetture formula, distinguendosi nella Panam GP Series Abarth, nella Formula 3 European Open Winter Series, nella Euroformula Open e nel Campionato Spagnolo F3.

Dal 2016 è passato sulle vetture gran turismo e questa sarà la sua prima esperienza con Lamborghini.

"Sono entusiasta dell’opportunità di guidare per Imperiale Racing, un team con palmares di grande prestigio. Daremo tutto il possibile per raggiungere i risultati definiti con il team e con il mio compagno di squadra Diego, che conosco fin dalle nostre prime esperienze in Formula 3" ha detto Saravia.

Diego Menchaca, ventisei anni il prossimo ottobre, sarà alla sua seconda stagione con vetture a ruote coperte e con il marchio di Sant’Agata Bolognese.

Dopo il debutto nei kart, dal 2010 è passato alle monoposto, dove ha corso fino al 2018 ottenendo un ottimo terzo posto nella Latam Challenge Series F2000 2011 e svariati risultati importanti nella combattuta serie inglese BRDS Formula 4 Championship, nel Campionato Spagnolo F3 e nella Euroformula Open. Vanta importanti esperienze internazionali come la World Series Formula V8 2017 e la prestigiosa GP3 corsa nel 2018.

Lo scorso anno, al debutto con le GT, ha conquistato il podio a Monza nella gara valida per la Blancpain GT Series Endurance Cup in classe silver.

La stagione International GT Open 2020 sancirà il ritorno di Imperiale Racing nel campionato dopo le vittorie del 2017 e del 2018. La sfida prenderà il via dal circuito Paul Ricard di Le Castellet (FRA), nel weekend del 24-26 aprile, e si dipanerà su un calendario di sette appuntamenti che toccheranno tutte le più importanti piste d’Europa, da Monza (ITA) ad Hockenheim (GER), da Barcellona (ESP) a Spa-Francorchamps (B) oltre ad Hungaroring (H) e Red Bull Ring (B).

"Sono felicissimo e onorato di proseguire il mio rapporto con Lamborghini Squadra Corse e di poterlo fare nell’International GT Open con Imperiale Racing, una delle squadre di riferimento del marchio e desidero ringraziare Giorgio Sanna, Imperiale Racing e tutti i miei partners per aver reso possibile questo nuovo avvincente programma sportivo" ha detto Menchaca.

"Naturalmente il nostro obiettivo principale sarà quello di lottare per il titolo, ma in questo momento il mio unico desiderio è che tutto lo staff di Imperiale Racing, di Lamborghini e le rispettive famiglie rimangano in salute in questo difficile momento che ha colto tutti di sorpresa" ha concluso.