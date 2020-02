Una Porsche Cayman GT4 per Riva e Vebster

Arriva un nuovo sodalizio ed un inedito equipaggio nella classe GT4 del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2020. Ad aprire le iscrizioni della classe entry level è il Team Centri Porsche Ticino-Cram Motorsport, al debutto nella serie tricolore, che ha annunciato l’allestimento di ben due Porsche Cayman 718 CS MR per l’imminente stagione di corse.

A salire su una delle due vetture saranno il 25enne brianzolo Giacomo Riva, campione svizzero GT Sprint della classe GT4 nel 2019, e il 17enne svedese Daniel Vebster protagonista lo scorso anno nell’Italian F4 Championship.

Di assoluto rilievo è il team, nato dall’unione dei Centri Porsche Ticino della Svizzera italiana, che vantano una lunga esperienza con le vetture della casa di Stoccarda, con la Cram Motorsport di Erba (CO) della famiglia Rosei, che può contare su una prestigiosa militanza internazionale con ben 14 campionati vinti con le monoposto.

La serie Sprint, che prevede due gare di 50 minuti + 1 giro per ognuno dei quattro week end in calendario, prenderà il via il prossimo 15/17 maggio da Monza, a cui seguiranno gli appuntamenti del 12/14 giugno (Vallelunga), 28/30 agosto (Imola) e 2/4 ottobre (Mugello).