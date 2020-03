Tommy Maino torna nel GT Italiano con una Cayman GT4 Clubsport

La lista iscritti al Campionato Italiano Gran Turismo è sempre in evoluzione. Tra gli ultimi arrivi o sarebbe meglio parlare di rientro, c’è Tommy Maino che si riaffaccia alla serie tricolore dopo l’ultima apparizione datata 2017, a bordo della Cayman GT4 Clubsport.

Ovviamente non poteva che salire su una vettura targata Ebimotors, il rapporto tra il pilota monzese e il Team di Enrico Borghi è ormai consolidato da anni. Tommy sarà al volante della Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport Manthey-Racing Nr. 252 e dividerà l’abitacolo con Gianluigi Piccioli, un altro abitué Ebimotors.

Piccioli è già stato presente nella serie tricolore con Sabino De Castro, sia a bordo della Cayman sia a bordo della Lamborghini Huracan Gt3 nel 2018. Maino-Piccioli, saranno al via della serie Sprint che vedrà il semaforo verde il 16-17 Maggio sul tracciato di Monza.

“Sono molto felice del rientro di Tommy con i nostri colori, quest’anno vorremmo mettere in pista le tre Cayman a nostra disposizione", ha dichiarato Enrico Borghi. "Da capire in quale serie, per ora abbiamo confermato questa nello Sprint e stiamo lavorando per gli altri equipaggi”.

“Rientrare nel Gt Italiano è sempre un emozione, abbiamo già provato la macchina e stiamo lavorando nella giusta direzione. Sono felice di poter aiutare Gianluigi con la mia esperienza. In questi ultimi anni il lavoro di Coaching mi sta dando belle soddisfazioni e lavorare con Enrico e il Team Ebimotors è sempre incredibile e piacevole. Complimenti ad Aci Sport che ha reinventato il Campionato e la lotta in GT4 quest’anno sarà veramente avvincente”, ha invece affermato Tommy Maino.