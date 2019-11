Riccitelli: "Ho il permesso di papà per dire che sono più veloce"

Simone quest’anno ti sei laureato Campione Italiano GT4 a soli 16 anni, contro una concorrenza agguerrita, quali sono le tue impressioni?

"Sì, è stato un anno incredibile, ho saputo del programma GT4 un mese prima di Vallelunga e tutta la stagione è stata un concentrato di emozioni, abbiamo dovuto affrontare degli avversari fortissimi che ci hanno messo a dura prova ma con l'impegno e la costanza siamo riusciti a venirne fuori alla grande! Raggiungere questo risultato alla mia età mi riempie di orgoglio e mi spinge ad affrontare le opportunità che spero si presenteranno con grandissima determinazione".

Team Ebimotors, tanta esperienza e professionalità, il Team da sempre nella vostra famiglia...

"Correre per il team Ebimotors quest'anno è stato fantastico, lo speravo fin da quand'ero piccolo. Abbiamo lavorato sempre duramente per ottenere questo risultato e per ciò devo ringraziare Enrico Borghi per l’occasione".

Ci sono stati momenti difficili durante la stagione?

"Pochi, il momento più difficile della stagione è stato sicuramente Imola, abbiamo avuto dei problemi che ci hanno compromesso il weekend e abbiamo fatto fatica a reagire alla BMW che in quell'occasione si è dimostrata veramente forte".

La Classe GT4 in questo ultimo periodo sta avendo un enorme successo, pregi e difetti?

"Penso che la GT4 sia il futuro visti i costi del GT3, in Europa la categoria si sta diffondendo anno dopo anno e il livello è sempre più alto, per un ragazzo che si affaccia al mondo del GT è perfetta per iniziare, sarebbe bello avere un po’ più di potenza ma comunque la macchina risulta bilanciata e propedeutica in vista di un eventuale passaggio su una GT3"

Domanda inevitabile, chi va più forte tra te e papà (Luca Riccitelli, con un grande passato nelle corse endurance) e soprattutto a quando una gara insieme?

"Finché non ci sarà un confronto diretto è difficile dirlo, sicuramente 15 anni fa sarebbe stata molto dura batterlo! Spero che riusciremo a fare una gara insieme un giorno, sarebbe un sogno; ma fino a quel giorno ho il suo permesso per dire che sono più veloce...".