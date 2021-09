Riccardo Pera riparte dal GT Sprint dopo la delusione di Le Mans

Il pilota lucchese Riccardo Pera sarà presente a Imola per il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo serie Sprint. Riccardo sarà a bordo della Porsche 718 Cayman GT4 del team Ebimotors.

Al suo fianco Mattia Di Giusto che attualmente è in testa alla classifica PRO-AM con 80 punti. Uno score di quattro vittorie su quattro gare e a Imola c’è la possibilità di chiudere “l’affare” campionato.

Il lucchese torna al volante dopo la sua seconda partecipazione alla 24H di Le Mans. Per lui un’edizione amara chiusa in anticipo a causa di un problema tecnico nel corso della sesta ora, mentre era alla guida Perfetti. Riccardo ha già partecipato a numerosi appuntamenti della serie tricolore, sempre con ottime performance.

Il programma del weekend prevede: Prove libere sempre sulla distanza di sessanta minuti al venerdì . Prove ufficiali al sabato con la Q1 alle 10.50 fino alle 11.05 mentre la Q2 alle 11.40 fino alle 11.55. Sabato sarà anche il momento del semaforo verde di gara 1 con start alle ore 18.00, sulla distanza di cinquanta minuti più un giro. Gara 2 scatterà domenica alle ore 15.00 sulla medesima distanza e sarà l’evento che chiuderà il weekend. LIVE sui consueti canali.

"Finalmente si ritorna in pista, ne sentivo il bisogno, Le Mans 2021 è in archivio anche se rimane l’amaro in bocca. Sono felice della chiamata di Enrico Borghi per affiancare Mattia che lotta per il tiolo. Come sempre darò tutto l’aiuto possibile al team e al mio compagno In Pro AM sarà una dura battaglia, ma cercheremo di dire la nostra, le due gare saranno sicuramente condizionate dal traffico, e cercheremo di gestire tutto al meglio", ha detto Riccardo Pera.