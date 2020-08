Postiglione fiducioso: "Con Audi faremo un ottimo lavoro"

A pochi giorni dal via della seconda tappa del GT Endurance a Imola, abbiamo “incontrato” Vito Postiglione.

Il pilota potentino debutterà con i colori di Audi Sport Italia sul Santerno e a Motorsport.com ha rivelato le sue impressioni alla vigilia di questa nuova sfida che lo attende.

Vito parlaci di questa nuova avventura...

“Sono molto felice e onorato di far parte di questa nuova avventura con Audi Sport Italia. La storia del Team nelle corse è veramente eccezionale, dai rally alle Competizioni GT e tanto altro ancora. Una lunga militanza con la casa dei quattro anelli parla da sé, capitoli di storia dell’automobilismo fin dal 1981. In primis devo ringraziare Ferdinando Geri che mi ha voluto al fianco di Daniel e Riccardo. Grazie anche a Roberta Gremignani e Roberto Radaelli, insieme hanno contribuito a fare si che questa avventura avesse inizio".

Come ti senti in questo momento?

“Sono felice e sicuramente metterò a disposizione della squadra il mio 110% per aiutarli a fare il meglio per la classifica. A Imola sarà molto impegnativo, sulle nostre teste c’è la penalità dei trenta secondi di handicap time. Sono fiducioso che con la squadra faremo un ottimo lavoro”.

Queste le parole di Vito Postiglione che rimane uno dei maggiori interpreti nel panorama delle corse GT e non solo, i sui successi parlano da soli.

Un Campionato Italiano che ci sta regalando piloti e Team di valore, sarà una battaglia fino sotto l’ultima bandiera a scacchi, come oramai ci siamo abituati negli anni.

Si conferma ancora una volta l’ottimo lavoro portato avanti dallo Staff di ACI Sport. Che si accendano in motori in Riva al Santerno.