Mann-Cressoni e Rovera-Roda piloti Ferrari AF Corse per il 2020

La squadra piacentina apre l'elenco degli iscritti della 18a edizione della serie tricolore con due equipaggi che saranno schierati in entrambe le serie, Sprint ed Endurance.

Si inaugura con il botto la stagione 2020 del Campionato Italiano Gran Turismo, la seconda con il nuovo format Sprint/Endurance, grazie alle prime iscrizioni arrivate in Federazione da parte dell’AF Corse.

La compagine di Amato Ferrari schiererà sia nello Sprint che nell’Endurance due Ferrari 488 nella classe GT3 affidate a Simon Mann-Matteo Cressoni (PRO/AM) e Alessio Rovera e Giorgio Roda (PRO). Sono ancora in corso di definizione, invece, i due piloti che andranno a completare entrambi gli equipaggi nell’Endurance.

Mann-Cressoni hanno già preso parte lo scorso anno al tricolore GT, sempre al volante della Ferrari 488 GT3 della compagine piacentina. Il 19enne pilota statunitense ha conquistato un ottimo terzo posto nella GT3 Sprint PRO/AM, ma si è ben difeso anche nell’Endurance sempre in coppia con il 35enne mantovano, uno tra i migliori piloti GT a livello internazionale.

Due piloti titolati compongono il secondo equipaggio. Il campione italiano GT3 Sprint in carica, il 24enne Alessio Rovera, dividerà l’abitacolo della 488 con il coetaneo Giorgio Roda, all’esordio nella serie tricolore, primo nel 2014 nella classe GTS dell’International GT Open e con trascorsi nel karting, Formula Abarth, ELMS e WEC.

“E' un orgoglio salire su una Ferrari e far parte di un team come AF Corse - ha detto Rovera - Non vedo l'ora di scendere in pista! Conosco il Campionato Italiano GT, sempre competitivo e dove non puoi mollare mai, e conosco Giorgio Roda, mio compagno di squadra già nel 2013. Sarà invece la mia prima volta in un abitacolo del Cavallino: non avevo mai guidato neppure la Mercedes e lo scorso anno è andata davvero bene, spero quindi di replicare le prestazioni di più alto livello. Sono curioso, penso che la 488 GT3 sia competitiva e AF Corse è una garanzia in questo senso. Dobbiamo ancora scoprire chi sarà il terzo pilota nell'Endurance, ma sono già pronto a lavorare con tutta la squadra e l'obiettivo personale resta invariato. Cercherò sempre di dare il meglio, di segnare pole position e giri veloci e di concretizzare le occasioni che si presenteranno. Sono motivato al massimo, è una grande opportunità anche ragionando in prospettiva oltre 2020, da non sprecare”.