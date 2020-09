Linossi: "Vallelunga sarà un weekend importante"

Teatro dell’evento il Piero Taruffi di Vallelunga, circuito molto tecnico e veloce dove la vettura tedesca può sicuramente esprimere il suo potenziale. Come sempre la concorrenza sarà molto agguerrita, questa è la prima occasione per dimenticare il weekend nero di Imola. Sul tracciato romano l’equipaggio del Team AKM Motorsport by Antonelli avrà carta bianca, non dovendo scontare nessuna penalità in tempo.

Sarà un weekend molto intenso a partire dalla giornata dì venerdì, quando scatterà il semaforo verde per le due sessioni di prove libere in programma alle 11.25 e alle 15.00 sulla distanza di sessanta minuti. Sabato ancora luce verde per la terza e ultima sessione di libere che scatterà alle ore 09.00.

Dopo la pausa pranzo scatterà il momento della qualifica con orario di iniziò alle ore 12.50. Domenica la gara alle 11.40. Round importante per Francesca e Lorenzo che dovranno portare a casa più punti possibile, Vallelunga rappresenta il penultimo appuntamento della stagione che si chiuderà sul tracciato brianzolo di Monza nel weekend del 6-8 Novembre.

"Vallelunga sarà un weekend importante, dobbiamo recuperare punti e fare bene è fondamentale.Il weekend di Imola possiamo usarlo come scarto, quindi queste ultime due gare rappresentano una tappa fondamentale. Mi sento in forma e carica, sono ottimista e voglio fare bene insieme a Lorenzo, il Team come sempre ci supporta al meglio, quindi abbiamo tutte le carte in regola" ha detto Francesca.