Il GT 2020 di V-Action sarà targato Mercedes AMG

Da Maserati a Mercedes AMG. E’ questo il futuro imminente di V-Action, il team di Daniele Vernuccio, nel Campionato Italiano Gran Turismo. La prossima stagione della serie tricolore, infatti, vedrà la compagine bresciana impegnata con due fiammanti vetture della casa tedesca nella GT4, classe che aveva già visto schierate quest’anno altrettanti Maserati Gran Turismo.

Il nuovo corso della V-Action, nato dalla collaborazione con il team Nova Race referente per l’Italia dei programmi GT4 della casa tedesca, nasce sotto i migliori auspici, tenuto conto delle grandi potenzialità delle vetture del Marchio di Affalterbach nella classe entry level delle serie GT internazionali.

"Sono molto felice ed orgoglioso dell’accordo di collaborazione con Nova Race – ha commentato il Team Principal Vernuccio - questo ci permette di guardare con serenità e fiducia al futuro del nostro Team, dove abbiamo sempre cercato di dare professionalità a chi corre con noi e alla ricerca comunque di risultati di prestigio in ottica campionato".

"Dopo aver dominato per dieci anni i Trofei Abarth, con 17 titoli vinti, aver riportato al successo in Italia Alfa Romeo nel TCR 2018, sfiorando il titolo piloti e vincendo il Titolo Team, ed avendo esordito nel GT4 Italiano nel 2019 con Maserati, ottenendo una pole position e due podi, è giunto il momento di fare un salto di qualità ulteriore, con una vettura di primissimo livello, provando ad imporsi anche in questa categoria. Tutto questo grazie a Nova Race che ci aiuterà nel progetto e con la quale conto di instaurare un rapporto duraturo nel tempo" ha aggiunto.

Una sfida a tutto campo, dunque, con un programma ambizioso e a media/lunga scadenza che richiederà una line up piloti adeguata, la cui selezione uscirà in occasione dei test invernali in corso di programmazione, grazie anche all’attento lavoro di Pier Belli, Direttore sportivo del Team.