GT Sprint, Vallelunga, Libere 2: risposta Porsche con Cairoli

Il primo crono della sessione pomeridiana del GT Italiano Sprint a Vallelunga lo firma Matteo Cairoli con il tempo 1’33”366, seconda posizione ed ennesima conferma della Mercedes AMG GT3 EVO di Spinelli-Ferrari.

Kroes-Pulcini salgono secondi, ma riescono a portarsi in vetta con 1’33”132, ottimo tempo per Bonanomi-Magnoni con 1’34”244 entrano nella Top Five provvisoria.

In GT Cup Brunsborg svetta, poi superato da Chiesa-Greco, terza posizione per la Porsche di Duell Race con Carboni-Romani.

In GT4 Gnemmi-Pera al comando davanti a Vullo-Belicchi con la Mercedes GT4, terzi Segù-De Luca.

Cairoli abbassa ancora il limite della pista a 1’31”798. Quando mancano trenta minuti alla bandiera a scacchi la classifica sembra congelata con Cairoli sempre in testa e divide la macchina con Marco Cassarà.

A questo punto della sessione, i piloti e i Team vanno a lavorare per il passo gara e definire quello che sarà la doppia qualifica di domani.

Ago della bilancia, il meteo, visto che potrebbe piovere e le basse temperature influiscono sulle pressioni degli pneumatici.

Negli ultimi minuti Roda-Rovera salgono in quarta posizione con 1’32”662. Invariata la classifica nel GT Cup, stessa cosa nel GT4 con la novità di Segù-De Luca che si piazzano dietro al leader.

Sotto la bandiera a scacchi si conferma la classifica, non ci sono stati grossi sconvolgimenti. Lavoro portato a termine, vediamo come si qualificherà domani la Mercedes di Marciello-Moiseev.

Per il discorso qualifica è tutto rimandato a domani a partire dalle 10.40 alle 11.30.

GT Italiano Sprint - Vallelunga: Prove Libere 2