GT Sprint: per Mercedes AMG Nova Race due primi posti da difendere

A due mesi di distanza dalla prima tappa della stagione a Misano Adriatico, riprende in Toscana la serie Sprint del campionato tricolore con terza (sabato alle 17.15) e quarta (domenica alle 14.20) corsa del calendario.

Nella GT4 ProAm davanti a tutti ci sarà l’accoppiata più giovane al volante di una Mercedes AMG Nova Race, quella formata da Luca Segù e Francesco Massimo de Luca, mentre è co-leader della GT4 Am Luca Magnoni.

Il varesino è fresco di titolo conquistato in anticipo nella serie Endurance parallela e cercherà di continuare il periodo positivo, il che significherebbe rompere la coabitazione al primo posto della classifica provvisoria col sammarinese Paolo Meloni.

Un confronto tra Mercedes AMG GT4 e BMW M4 che appare già destinato a trasformarsi in un duello che accompagnerà la categoria Gran Turismo più vicina alla produzione di serie fino alle soglie dell’inverno, quando si concluderà questa stagione partita in ritardo e col calendario rivoluzionato dalla crisi sanitaria.

Se si prospetta divertente da seguire la sfida GT4 Am per piloti, team e appassionati, ancora più fluida è la situazione della GT4 ProAm.

Grazie al primo successo assoluto messo a segno su una Mercedes AMG GT4 nel campionato italiano e al secondo posto nella corsa d’apertura di Misano, al Mugello sabato prossimo Segù/De Luca conteranno su un bottino iniziale di 35 punti.

Ne ha 27 l’equipaggio della Porsche Cayman meglio piazzato Gnemmi/Pera e 20 la BMW ufficiale di Riccitelli/Guerra.

Sarebbe già un elenco sufficiente a fare scintille, se non fosse che il parco partenti in Toscana sarà ancora più ricco di così: prevede un'altra Mercedes AMG allestita in veneto per il duo Belicchi/Vullo, inoltre questa volta a contendere posizioni ci saranno tre Porsche Cayman nei colori Ebimotors, come dire che ogni posizione guadagnata nelle due graduatorie GT4, ProAm e Am, sarà da sudare.

A far sudare Magnoni, Segù e De Luca ci sarà forse anche l’incertezza meteo, con elevate probabilità che almeno una delle due corse (entrambe in diretta streaming e sul canale Sky 228) siano da affrontare con le gomme da bagnato.