GT Sprint: Ghiotto-Frassineti penalizzati, vince l'Audi

Non sempre le gare terminano sotto la bandiera a scacchi, e quanto successo ieri in occasione della gara Sprint del GT Italiano al Mugello ne è l'ennesima dimostrazione. Sabato pomeriggio, infatti, vi abbiamo raccontato della vittoria in volata della Lamborghini di Imperiale Racing della coppia Frassineti-Ghiotto sull'Audi R8 di Audi Sport Italia affidata all'equipaggio Postiglione-Mancinelli.

Dopo attenta analisi, la Direzione Gara ha deciso di sanzionare con 5" di penalità la Huracan di Frassineti-Ghiotto per ripartenza irregolare dopo l'uscita della safety car: così facendo, l'equipaggio scala in seconda posizione, lasciando la vittoria all'Audi di Postiglione-Mancinelli.

La lotta per il titolo tricolore è ora tirata ed agguerrita: con una sola gara da disputare, il distacco in classifica tra Agostini-Ferrari - i leader del campionato - e Frassineti-Ghiotto sale a 9 punti.

La gara Endurance di oggi pomeriggio, che scatterà alle ore 12:40, sarà decisiva per l'assegnazione del titolo nazionale.

#12 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo: Lorenzo Ferrari, Riccardo Agostini
#12 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo: Lorenzo Ferrari, Riccardo Agostini e #63 Imperiale Racing, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Luca Ghiotto, Alex Frassineti
#14 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo: Daniel Mancinelli, Vito Postiglione
#19 Imperiale Racing, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Mateo Llarena
#21 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Simon Mann, Matteo Cressoni
#25 RS Racing, Ferrari 488 GT3 Evo: Daniele Di Amato, Alexander Naussbaumer
#11 Kessel Racing, Ferrari 488 GT3 Evo: Stephen Earle, Niccolò Schirò
Matteo Greco, Karol Basz, Ferrari 488 Evo GT3 PRO #3, Easy Race