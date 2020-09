GT Italiano, Vallelunga, Libere 1: Audi subito in testa

Il primo crono della mattinata è della Porsche di Malucelli-Baccani-Venerosi, mentre la R8 di Mancinelli scala la vetta e fissa l’asticella a 1’32”326. Ottimo slancio per la Huracan GT 3 del Team Imperiale Racing con Galbiati-Venturini-Frassineti, in GT4 davanti la M4 del BMW Team Italia con Guerra-Neri-Riccitelli.

Dopo dieci minuti dal semaforo verde sale in seconda posizione la Huracan del Vincenzo Sospiri Racing Kroes-Schandorff-Tujula.

Scontro in vetta alla classifica tra la Ferrari 488 di Af Corse con Roda-Rovera-Fuoco e la R8 Drudi-Mancinelli-Agostini. Si porta in terza posizione la 488 dell’RS Racing con Di Amato-Vezzoni.

La prima mezz’ora non lascia intravedere grosse sorprese, di solito si gira con pneumatici “avanzati” nell’ultima gara per capire come gira la vettura con gli pneumatici usati.

Daniele di Amato si migliora e si porta in seconda posizione, dietro all’equipaggio Audi con 1’32”300. Allo scadere della prima mezz’ora rimane invariato il tempo di riferimento della R8 con 1’32”173. In GT4 c’è sempre la BMW M4, con la Mercedes di Magno-De Luca in seconda, poi bandiera rossa a 23’ dalla bandiera a scacchi, causa un’uscita alla Roma della Porsche GT4 di De Amicis-Di Giusto-Marchi, poi rientrata in pista.

Sale in terza posizione la BMW M6 1’32”360, mentre la versione GT4 svetta con il tempo 1’41”499. Sessione con carte mischiate, causa un differente tipo di lavoro. Da considerare gli handicap time e tanti altri fattori.

Sotto la bandiera a scacchi si confermano Drudi-Mancinelli-Agostini con la R8 davanti a Di Amato-Vezzoni (leader in PRO-AM) e la M6 di Comandini-Zugg-Sims. In Gt4 ad avere la meglio è l’equipaggio BMM. Alle 15.00 la seconda sessione.