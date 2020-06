GT Italiano: ufficializzata la prima Porsche GT4 della Ebimotors

Dopo la novità dei giorni scorsi del ritorno delle Porsche 911 GT3 R con i colori Ebimotors nella classe maggiore, ora è la volta delle Cayman GT4 Clubsport Manthey-Racing che la compagine di Enrico Borghi schiererà nella classe GT4.

Come negli eventi più attesi, per il momento è stato ufficializzato il primo equipaggio, ma nella factory di Cermenate sono pronte a scendere in pista altre due coupè della casa di Stoccarda di cui ne sapremo di più nei prossimi giorni.

La Cayman GT4 contraddistinta dal numero 252, aggiornata con il kit “EVO” 2020, sarà impegnata in entrambe le serie. Nelle otto gare di 50 minuti + 1 giro della Sprint l’esperto gentleman driver Gianluigi Piccioli dividerà l’abitacolo con il campione in carica Sabino De Castro, mentre nelle quattro prove Endurance della durata di tre ore Piccioli sarà affiancato da due new entry, Mattia Di Giusto (classe 1998) e Andrea Marchi.

Lo shake down è in programma venerdì prossimo, 26 giugno, al Misano World Circuit dove si ritroveranno per una sessione di test numerosi team in vista della partenza della stagione, programmata per il week end 18-19 luglio al Mugello per la serie Endurance e due settimane più tardi, l’1-2 agosto, sul tracciato romagnolo per la Sprint.