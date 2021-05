Nella giornata di venerdì 21 maggio, i due driver effettueranno un test al Piero Taruffi di Vallelunga, in vista del secondo appuntamento stagionale nel GT Sprint che si consumerà al Marco Simoncelli di Misano Adriatico nel weekend del 6 giugno.

Un equipaggio inedito per il Team di Vincenzo Sospiri, con i due piloti che debuttano a bordo della GT3.

Per i due driver, quello di venerdì sarà il secondo “approccio” alla vettura di Sant’Agata in versione GT3 EVO, entrambi hanno comunque esperienza e quello di Vallelunga servirà ad essere pronti per l’appuntamento di Misano del 6 giugno.

"Sono contento di tornare nel GT Italiano, scendiamo in pista con questo equipaggio inedito. Sono certo che potremo fare bene e i due piloti sembrano molto affiatati", ha detto Sospiri a Motorsport.com.

Iacone gli ha fatto eco: "Sono entusiasta di fare il salto nel GT3 del Campionato Italiano Gran Turismo. Dopo il debutto a Monza con la Super Trofeo del team Bonaldi, abbiamo valutato il passaggio per maturare esperienza. Fare questo salto con il team di Vincenzo Sospiri è davvero emozionante. Nel primo test il feeling è stato grandioso e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il Team VSR".

Tempesta ha chiosato: "Sono felice di questa opportunità che abbiamo valutato con Simone subito dopo Monza. Con lui c’è un ottimo feeling e la stessa cosa vale per la macchina che abbiamo già provato insieme. Sono contento di iniziare questa nuova avventura con il Team di Vincenzo Sospiri".