GT Italiano | Team Italy con due Lamborghini per Barri-Dionisio

La lista degli equipaggi e delle squadra per la stagione 2022 del Campionato Italiano Gran Turismo si allunga.

Conferma la sua presenza il Team Italy di Ermanno “Ciccio” Dionisio, che sarà presente in pista il 6 Marzo al Marco Simoncelli di Misano Adriatico per una giornata di test.

Accanto a lui Giacomo “Momo” Barri. Entrambi saranno al volante di due Lamborghini Huracan Super Trofeo, in una giornata di prove in “esclusiva” per un massimo di quindici vetture, con apertura della Pit Lane alle 9;00 fino alle 12;30 e con secondo turno dalle 14;00 alle 17;00.

Un programma importante che vede le due macchine presenti nella serie Sprint e una in quella Endurance. Da parte del di Dionisio c’è la volontà di portare anche un mezzo nel GT World Challenge.

A tutto questo potrebbe aggiungersi una partecipazione nel Super Trofeo Europa.

#399 Team Italy, Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo: Ermanno Dionisio, Giacomo Barri Photo by: ACI Sport

Dionisio ovviamente non necessita di presentazioni; pilota da sempre, tanto per citare alcune cose della sua carriera possiamo tirare in ballo Rally, Superstars, Turismo, GT e qualsiasi cosa abbia le ruote

Accanto a lui un altro pilota, Barri, che lo scorso anno è diventato padre, ma senza volerne sapere di appendere il casco al chiodo.

Di lui potremmo dire tante cose: basti pensare che è un collaudatore Lamborghini, nella sua carriera è da lungo tempo legato al marchio di Sant’Agata Bolognese.

Lo abbiamo apprezzato nel TCR sulla Audi RS 3 LMS DSG, a bordo della Ginetta in LMP3 e tanto altro ancora.

Per loro si prospetta una bella stagione, che come abbiamo già detto prenderà il via coi test del 6 marzo.