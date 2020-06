GT Italiano: prende forma la griglia di partenza 2020

Finalmente si dovrebbe tornare alla normalità, le competizioni a quattro ruote per ora ci hanno regalato solo gare virtuali, con piloti veri e SIM Driver che hanno dimostrato di andare forte sul virtuale, ovviamente la realtà è sicuramente differente a parte qualche eccezione.

I calendari del Campionato Italiano Gran Turismo sono stati confermati e come già scritto in precedenza si partirà dal Mugello con la serie Endurance il 17-19 Luglio.

Cerchiamo adesso di capire chi ci sarà, tra conferme e possibili nomi papabili, tra cui BMW Team Italia che venerdì sarà in conferenza stampa per le comunicazioni ufficiali del caso. Per la casa bavarese dovrebbero esserci, sia la M6 che la GT4 ma è tutto assolutamente da confermare, anche se si vociferano nomi da fonti non ufficiali, per entrambe le categorie.

Stessa situazione in casa Audi Sport Italia con il nuovo Team Principal Ferdinando Geri che confermerà i programmi e i piloti dopo l’annuncio da parte della casa madre.

In tutto questo rincorrere le notizie, c’è una news molto importante, il ritorno alle corse di Luca Riccitelli che salirà a bordo della Porsche R gestita da Ebimotors. Al suo fianco ci sarà Günter Blieninger e l’equipaggio è stato confermato sia nella Sprint che nell’Endurance, dove potrebbe salire un terzo pilota. Per il pilota di Fabriano questa partecipazione sarà storica, per una serie di motivi.

Tornerà al volante al Mugello, circuito su cui disputò e vinse, sotto il diluvio, la sua ultima gara nell’allora FIA GT al fianco di Collard, con la Porsche #75 911 GT3 RSR davanti a Melo-Bobbi con la Ferrari AF Corse. Una prestazione con la P maiuscola che lo vide lottare sul bagnato per la quinta o sesta posizione assoluta, mettendo a segno uno strepitoso sorpasso su Wendlinger a bordo della Aston GT1 che poi vinse l’assoluta. Il momento più bello, fu salire sul podio con il piccolo Simone, che all’epoca aveva solo tre anni. Chissà se quest’anno incroceranno le traiettorie sul circuito toscano.

Rimanendo in casa Ebimotors, la squadra di Enrico Borghi ha confermato, ma già ne avevamo parlato, della seconda R con Venerosi-Baccani-Pera per la serie Endurance e sempre Venerosi-Baccani parteciperanno alla Sprint. In GT4, la squadra di Cermenate vedrà Pera-Gnemmi al volante della Cayman, mentre sulla seconda vettura ci saranno De Castro e Piccioli, ovviamente nella serie Sprint, anche se proprio De Castro e Piccioli potrebbero raddoppiare nell’Endurance con un possibile terzo pilota.

In casa Af Corse, confermata la coppia Mann-Cressoni che saranno presenti in entrambe le serie, con il giovane driver pronto a fare un ulteriore step. In casa Easy Race si sta lavorando per chiudere il cerchio, mentre Daniele Di Amato salirà sulla 488 GT3 EVO di Af Corse con Sean Hudspeth nell’Endurance e un terzo pilota da definire.

Doppio impegno in rosso per Alessio Rovera che sarà nella Sprint con Giorgio Roda, mentre nell’Endurance Roda sarà sempre al suo fianco e come terzo pilota ci sarà Antonio Fuoco, già campione 2019 in PRO-AM con Hudspeth e protagonista nell’ultimo appuntamento al Mugello con Stefano Gai (Campione Endurance 2019).

In casa VSR abbiamo già parlato di Giammaria-Aghakani nell’Endurance con la Huracan GT3 EVO, mentre sono in via di definizione i due equipaggi della Sprint e la seconda macchina nell’Endurance.

Francesca Linossi e Stefano Colombo saranno al via della serie Sprint sulla Mercedes by Antonelli Motorsport. La pilota bresciana potrebbe partecipare anche alla serie Endurance con una o due gare spot. In casa Antonelli Motorsport ci sarà anche Lorenzo Ferrari, il giovane pilota che lo scorso hanno ha partecipato all’Italian F4 Championship (podio al Mugello) si cimenterà al volante della potente vettura tedesca, messa a disposizione del Team bolognese, sia nella Sprint che nella serie Endurance con il resto dei piloti da definire.

Proprio nella serie di durata, gli equipaggi dovrebbero essere due, uno PRO e uno AM. Da definire i piloti in casa Imperiale Racing, la squadra di Mirandola schiererà una vettura PRO nella Sprint e una PRO nell’Endurance. I piloti ad oggi sono da definire, vedremo prossimamente.

In casa Autorlando l’obiettivo della stagione era nel periodo pre-covid il GT4 Europeo, ma si sta lavorando per portare due Cayman nella serie Sprint e forse nell’Endurance, oltre alla possibilità di schierare una 997 nella classe Light.

In casa V-Action si stanno valutando varie prospettive, ma avremo notizie più avanti, ricordiamo che abbiamo già parlato di un coinvolgimento con le Mercedes GT4 by Nova Race. Tutto ovviamente da rivedere dopo il lockdown, ricordiamo inoltre che la squadra di Daniele Vernuccio può mettere in pista una Maserati GT4.

Sempre in classe GT4 abbiamo ovviamente la new entry del Team AB Corse Motorsport che schiererà una Maserati GT4 MY 2018 per Andrea Bruno D’Angelo, pilota anconetano già protagonista del Mini Challenge. Per lui la scelta della vettura del tridente è stata dettata dalla passione per il Made in Italy e soprattutto per la sportività scaturita dalla vettura modenese.

Sarà presente NOVA RACE, la squadra di Luca Magnoni si ripresenta al via di entrambe le serie, ovviamente con le Mercedes GT4 che abbiamo visto nel finale di stagione 2019.

Per quanto riguarda la Sprint, una vettura sarà per Segù-Bettera che avevamo confermato nei mesi precedenti, la seconda sarà per Luca Magnoni che guiderà in solitaria e il terzo esemplare sarà per Benjamin Cartery, classe 2003 di origini monegasche che lo scorso anno abbiamo visto in Formula X. Benjamin viene da una famiglia da corsa, a cominciare dal bisnonno Roger, il nonno Michel e il padre Fabian che ha corso nei rally fino al 2013.

Sempre nello Sprint potrebbe esserci una terza macchina. Nell’Endurance, Magnoni troverà il compagno storico Schjerpen, oltre a loro ci sono altri equipaggi in via di collocazione tra cui Marchetti e Mantori.

Non ci siamo dimenticati dei Campioni 2019 Endurance, la Scuderia Baldini sta lavorando per questo 2020 e speriamo di avere notizie il prima possibile. La squadra romana è tornata al successo proprio lo scorso anno con il milanese Stefano Gai.

Un quadro che sembra completo ma in realtà non lo è, proprio ieri c’è stata una call tra Aci Sport e i Team Manager dove si è discusso di ulteriori dettagli riguardanti la nuova stagione.

Speriamo che si possa arrivare alla "normalità” con il permesso di poter schierare ospitality per gli sponsor, linfa vitale per questo sport. Tutto questo dovrebbe essere ancora al vaglio, con le dovute distanze e precauzioni.

Alla fine se si possono fare concerti all’aperto con restrizioni perché non riportare il pubblico in pista.