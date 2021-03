GT Italiano: Postiglione con Morricone e Salaquarda sull'Audi

Sarà del tutto inedito il primo equipaggio confermato da Audi Sport Italia per la stagione italiana Gran Turismo per la R8 LMS che affronterà le piste col numero 14 sulle portiere: il Team Principal Ferdinando Geri ha scelto una combinazione di esperienza e gioventù mettendo uno a fianco all'altro Vito Postiglione, Edoardo Morricone e Filip Salaquarda. Ad esordire a Monza nella doppia gara valida per il Campionato Italiano GT3 Sprint l'1 e 2 maggio saranno Postiglione e Morricone.

Quest'ultimo torna in una categoria tricolore dopo aver affrontato giovanissimo la Formula 4 nel 2018, terminando ottavo della classifica rookies; ora poco più che diciannovenne si troverà a confrontarsi per la prima volta con gli specialisti del GT, ma anche con molti coetanei coi quali si è già misurato dagli esordi in kart e che sempre più spesso arricchiscono le griglie di partenza.

Il curriculum del 44enne pilota lucano che dividerà col pilota abruzzese la R8 LMS è quello di uno dei migliori interpreti italiani delle ruote coperte: Postiglione ha conquistato allori e titoli che vanno dai monomarca allo stesso "scudetto" del GT Italiano, quando non era ancora diviso in due serie parallele.

Lo scorso anno per la prima volta è salito su una vettura dei quattro anelli curata dal team di Emilio Radaelli: a Imola nella 3 Ore valida per la serie Endurance. Nel 2021 a quell'episodio sporadico faranno seguito due programmi completi: al GT3 Sprint si alternerà il GT3 Endurance.

Nei quattro appuntamenti che saranno validi per la serie Endurance, Postiglione e Morricone avranno come compagno di equipaggio Filip Salaquarda. Il trentasettenne ceco dopo una carriera che lo ha visto impegnato fino al 2011 in monoposto (anche con squadre italiane) negli ultimi anni ha corso quasi sempre con ISR: il team collegato all'attività di concessionario Audi e Audi Sport del padre Igor a Praga.

In Italia insieme ai nuovi compagni Salaquarda sarà al volante della vettura con cui ha preso parte recentemente all'ADAC GT Masters. Il prossimo 24 e 25 aprile il driver sarà presente alla sessione di test previsti all'autodromo di Monza per effettuare il roll-out di una vettura che conosce alla perfezione, mentre Postiglione e Morricone si siederanno per la prima volta nel loro "ufficio" per il 2021, dopo aver già preso parte ai test Audi Sport di Vallelunga sulla R8 LMS N° 12 che sarà condivisa da altri compagni di colori.

