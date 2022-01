GT Italiano | Pescatori nuovo Team Manager di Nova Race

La prima notizia del 2022 in merito al Campionato Italiano Gran Turismo è targata Nova Race.

La squadra varesina ha presentato Christian Pescatori come Team Manager delle attività Racing, prendendo il posto di Nicola Sinigaglia, che a sua volta ha deciso di concentrarsi al settore della nautica, sua passione che segue da molti anni e in questo momento inizia una collaborazione di servizio di assistenza per una nota casa del settore.

Pescatori porte in dote tutta la sua esperienza di pilota e coach, come spiega a Motorsport.com.

“Sono molto contento che Luca Magnoni mi abbia scelto per prendere il posto di Nicola che si è dedicato totalmente alla sua azienda di nautica”.

"Per me essere un Team Manager non è un ruolo nuovo, visto che ho collaborato con diversi team. Mi piace questo ruolo, penso che la mia esperienza non debba andare perduta. Tutto quello che ho fatto lo metto a disposizione, con il cuore, di tutti i piloti che verranno a correre con noi".

"Nel mio bagaglio personale ci sono segreti da sfruttare sulle piste e ovviamente consigli di guida e di come sfruttare auto da competizione”.

La figura di Pescatori è già una presenza fissa con Nova Race da circa due anni, dove ha seguito i piloti a livello di coaching.

"I programmi ambiziosi del 2022 e del medio termine necessitavano una figura di alto profilo ed esperienza”, ha detto a Motorsport.com Luca Magnoni, pilota e proprietario.

“Dopo aver potuto valutare la sua professionalità e le sue capacità negli anni in cui abbiamo collaborato, la scelta di proporre l’incarico a Christian mi è sembrata naturale".

"Sono orgoglioso che Christian abbia accettato la carica di Team Manager e abbia sposato in pieno il progetto Nova Race Events. Colgo l’occasione per ringraziare Nicola Sinigaglia per l’impegno profuso durante il periodo di collaborazione”.

La squadra varesina in questa nuova stagione sarà schierata su tre fronti, mettendo in pista le Honda NSX GT3 EVO, le Mercedes-AMG GT4 e le Honda Civic Type R TCR.

Ovviamente i programmi sono ancora da definire e nelle prossime settimane arriveranno delucidazioni in merito agli equipaggi.

Nova Race dovrebbe tornare in pista a febbraio per i primi test stagionali, la pista potrebbe essere il Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

C’è voglia di fare meglio, nel 2021 Nova Race si è portata a casa il titolo italiano GT3 AM Endurance con il patron Magnoni e Erwin Zanotti.