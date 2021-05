GT Italiano, Pergusa, Libere 3: bel colpo per Ferrari-Kessel

Ultima sessione di libere del GT Italiano Endurance che a Pergusa vedono il tracciato a 48,3°, con aria 22.9° e umidità che è scesa al 47%.

Circuit migliorato rispetto alla mattina, soprattutto nella parte della prima variante.

Primo tempo della terza sessione 1’37”641 di Gai-Fisichella-Zampieri con la Ferrari della Scuderia Baldini, secondo posto per Fuoco-Hudspeth-Schreiner e a seguire Crestani-Filippi-Greco, scalzata dalla Huracan di Amici-Di Folco-Middleton.

Pria della bandiera rossa per l’uscita della Ferrari di Hudspeth, Fisichella-Zampieri-Gai salgono in vetta in 1’37”641.

Bandiera verde e si riparte per gli ultimi venti minuti della terza sessione di libere. Sale in seconda piazza la M6 di Comandini-Zug-Spengler, terza per la R8 di Salaquarda-Basz-Postiglione, abbassa il limite la Huracan di Imperiale Racing in 1’37”255, ma la M6 sigla 1’37”112 ed è il nuovo limite.

Tolto 1’38”747 alla Ferrari di Gai-Zampieri-Fisichella per taglio al T10. Testacoda della Huracan di LP alla curva 2, senza conseguenze.

Perel-Earle (Kessel Racing) si portano in testa a cinque minuti dalla fine con 1’35”790, si migliorano al passaggio successivo con 1’35”520, mettendo quasi mezzo secondo sull’equipaggio dell’Imperiale Racing.

Sale seconda la M6 con 1’35”595. Sotto la bandiera a scacchi, la classifica rimane invariata con il miglior tempo della 488 GT3 della Kessel Racing, davanti alla M6 della Ceccato Racing e terza la Lamborghini di Imperiale.

La gara di Pergusa del GT Italiano Endurance sarà visibile in diretta streaming su Motorsport.com.

GT ITALIANO ENDURANCE - Pergusa: Prove Libere 3

