GT Italiano, Pergusa, Libere 2: zampata finale di AF Corse

Seconda sessione di Libere del GT Italiano Endurance partita in ritardo per la sistemazione della prima curva di Pergusa.

Temperature innalzate rispetto alla mattina con il tracciato a 44°, aria a 21,4° e umidità scesa al 50%.

Primo crono per Easy Race con 1’37”999, secondo per la Huracan di Imperiale Racing, terza la Ferrari di Fisichella-Gai-Zampieri con 1’44”320.

Bene la Lambo di LP Racing che sale seconda con 1’38”526, Crestani-Greco-Filippi si migliorano ancora in 1’37”909, ma Perolini-Veglia-Negro fanno meglio in 1’36”473.

Salgono in terza e quarta posizione le due Audi R8 con la Huracan di Imperiale quinta. In grande spolvero la Huracan di LP Racing che abbassa nuovamente il proprio record a 1’35”994.

FCY a trentacinque minuti dalla bandiera a scacchi, rientrata dopo poco. Tolto un tempo alla R8 #12 per eccesso di tagli al T10.

FCY che poi si è trasformato in bandiera rossa per una vettura in ghiaia a sedici minuti dalla fine, causa un testacoda della Huracan di LP, poi rientrata per la pulizia del fondo.

Negli ultimi cinque minuti sale quarta la Ferrari della scuderia Baldini con 1’36”451 e si davanti alle due R8. Ottimo il tempo della Ferrari #8 di Fuoco-Hudspeth-Schreiner.

Drudi-Ferrari-Agostini svettano sul finale con 1’35”981 di solo tredici millesimi. Non molla l’equipaggio Fuoco-Hudspeth-Schreiner che migliora il tempo del trio Lambo dell’Imperiale Racing con 1’35”410.

Programma slittato di un'ora, quindi alle 14;35 potrebbe scattare il semaforo per Libere 3.

La gara di Pergusa del GT Italiano Endurance sarà visibile in diretta streaming su Motorsport.com.

GT ITALIANO ENDURANCE - Pergusa: Prove Libere 2

#12 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3: Mattia Drudi, Lorenzo Ferrari, Riccardo Agostini 1 / 24 Foto di: ACI Sport #27 Scuderia Baldini, Ferrari 488 GT3 Evo: Giancarlo Fisichella, Stefano Gai, Daniel Zampieri 2 / 24 Foto di: ACI Sport #27 Scuderia Baldini, Ferrari 488 GT3 Evo: Giancarlo Fisichella, Stefano Gai, Daniel Zampieri 3 / 24 Foto di: ACI Sport #3 Easy Race, Ferrari 488 GT3 Evo: Fabrizio Crestani, Luca Filippi, Matteo Greco 4 / 24 Foto di: ACI Sport #88 LP Racing, Lamborghini Huracan GT3 Evo: Pietro Perolini, Angelo Negro, Lorenzo Veglia 5 / 24 Foto di: ACI Sport #7 Ceccato Motors Racing-BMW Team Italia, BMW M6 GT3: Stefano Comandini, Marius Zug, Bruno Spengler 6 / 24 Foto di: ACI Sport #63 Imperiale Racing, Lamborghini Huracan GT3 Evo: Andrea Amici, Alberto Di Folco, Stuart Middleton 7 / 24 Foto di: ACI Sport #63 Imperiale Racing, Lamborghini Huracan GT3 Evo: Andrea Amici, Alberto Di Folco, Stuart Middleton 8 / 24 Foto di: ACI Sport #3 Easy Race, Ferrari 488 GT3 Evo: Fabrizio Crestani, Luca Filippi, Matteo Greco 9 / 24 Foto di: ACI Sport #88 LP Racing, Lamborghini Huracan GT3 Evo: Pietro Perolini, Angelo Negro, Lorenzo Veglia 10 / 24 Foto di: ACI Sport #12 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3: Mattia Drudi, Lorenzo Ferrari, Riccardo Agostini 11 / 24 Foto di: ACI Sport #12 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3: Mattia Drudi, Lorenzo Ferrari, Riccardo Agostini 12 / 24 Foto di: ACI Sport #14 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3: Filip Salaquarda, Karol Basz, Vito Postiglione 13 / 24 Foto di: ACI Sport #21 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Simon Mann, Matteo Cressoni 14 / 24 Foto di: ACI Sport #7 Ceccato Motors Racing-BMW Team Italia, BMW M6 GT3: Stefano Comandini, Marius Zug, Bruno Spengler 15 / 24 Foto di: ACI Sport #63 Imperiale Racing, Lamborghini Huracan GT3 Evo: Andrea Amici, Alberto Di Folco, Stuart Middleton 16 / 24 Foto di: ACI Sport #333 SR&R, Ferrari 488 Challenge Evo: Luca Demarchi, Nicholas Risitano, Edoardo Barbolini 17 / 24 Foto di: ACI Sport #27 Scuderia Baldini, Ferrari 488 GT3 Evo: Giancarlo Fisichella, Stefano Gai, Daniel Zampieri 18 / 24 Foto di: ACI Sport #215 Ceccato Motor Racing-BMW Team Italia, BMW M4 GT4: Nicola Neri, Giuseppe Fascicolo, Alfred Nilsson 19 / 24 Foto di: ACI Sport #7 Ceccato Motors Racing-BMW Team Italia, BMW M6 GT3: Stefano Comandini, Marius Zug, Bruno Spengler 20 / 24 Foto di: ACI Sport #8 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Carrie Schreiner, Sean Hudspeth, Antonio Fuoco 21 / 24 Foto di: ACI Sport #88 LP Racing, Lamborghini Huracan GT3 Evo: Pietro Perolini, Angelo Negro, Lorenzo Veglia 22 / 24 Foto di: ACI Sport Azione in pista 23 / 24 Foto di: ACI Sport Azione in pista 24 / 24 Foto di: ACI Sport