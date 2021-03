GT Italiano: Nova Race sceglie De Luca per la serie Sprint

A un mese e mezzo dall’avvio del Campionato Italiano Gran Turismo 2021, si precisa ulteriormente l’organico che avrà a disposizione le due Honda NSX GT3 Evo iscritte da Nova Race.

Francesco Massimo De Luca, entrato nel team varesino lo scorso anno per prendere parte alla serie Sprint nella GT4 ProAm, categoria nella quale ha concluso al secondo posto raccogliendo quattro vittorie, ha deciso di fare il passaggio entrando in GT3: un contesto più simile per caratteristiche tecniche al monomarca Porsche da cui proveniva quando è arrivato in Nova Race.

Molto soddisfatto di continuare la collaborazione col pilota romano (classe 1996) il team manager Nicola Sinigaglia: “La prima stagione insieme a De Luca si è conclusa con un titolo sfiorato nella GT4 contro una concorrenza veramente di altissimo livello".

"Perciò siamo già sicuri che passando alla categoria superiore Francesco, che a Vallelunga nella prima presa di contatto con la Honda a metà febbraio ha fatto molto bene, non sarà preso alla sprovvista dalla grande competitività che contraddistingue il campionato italiano GT3”.

A breve Nova Race sarà in grado di confermare i nomi di altri piloti che si metteranno al volante delle vetture giapponesi nelle due categorie del Gran Turismo tricolore.

Nel frattempo De Luca non si è fatto pregare per spiegare quanta voglia abbia di tornare sul sedile da competizione: “Sono molto felice di compiere questo salto di categoria con Nova Race, continuando il mio percorso di crescita con il supporto di tutto il team".

"I primi test sono andati molto bene, mi sono trovato subito a mio agio con la Honda NSX GT3 Evo. Spero di poter mettere a frutto le mie esperienze passate, magari levandomi qualche soddisfazione, ma la mia priorità è quella di stare il più possibile vicino ai Pro!”

Francesco Massimo De Luca, Nova Race, Honda NSX GT3 Evo 1 / 9 Foto di: Nova Race Francesco Massimo De Luca, Nova Race, Honda NSX GT3 Evo 2 / 9 Foto di: Nova Race Honda NSX GT3, Nova Race 3 / 9 Foto di: Nova Race Honda NSX GT3, Nova Race 4 / 9 Foto di: Nova Race Honda NSX GT3, Nova Race 5 / 9 Foto di: Stefano Reali Honda NSX GT3, Nova Race 6 / 9 Foto di: Stefano Reali Honda NSX GT3, Nova Race 7 / 9 Foto di: Stefano Reali Honda NSX GT3, Nova Race 8 / 9 Foto di: Stefano Reali Honda NSX GT3, Nova Race 9 / 9 Foto di: Stefano Reali