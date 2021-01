GT Italiano: Nova Race prova la Honda a Cervesina

Il Team Nova Race è sceso in pista per la prima uscita stagionale in vista della partecipazione al GT Italiano 2021 con la Honda NSX GT3 EVO costruita dalla JAS Motorsport.

Teatro del primo test è stato il circuito Tazio Nuvolari di Cervesina. Le temperature non sono state ottimali, dai -3°C allo 0.

Nonostante il freddo “polare” la squadra si è data da fare con Luca Magnoni e Marco Bonanomi, che dopo l’assaggio di fine stagione 2020 a Vallelunga hanno iniziato il percorso di avvicinamento alla nuova annata che partirà da Monza nel weekend del 30 Aprile-2 maggio (serie Sprint) e Pergusa per la serie Endurance il 21-23 maggio.

Il programma della giornata prevedeva il primo roll-out della stagione; i dati raccolti serviranno per lo sviluppo delle due Honda NSX GT3 EVO.

Nell’uscita dello scorso anno, la vettura sembra proprio “Born to Run”, nata per correre. La veste aerodinamica risulta molto accurata, un missile carrozzato. Da qui alla prima gara c’è ancora del tempo, le potenzialità dell'auto giapponese sono enormi e sicuramente potrà dire la sua in entrambe le serie tricolori.

La Honda è stata oggetto di test di alcuni piloti che si sono alternati al volante, in vista del 2021, e la stessa cosa succederà a Vallelunga nei prossimi test di metà febbraio.

Oltre a Bonanomi, l’altro pilota ufficiale è Jacopo Guidetti, col mantovano che era già presente a Vallelunga nella prima uscita ufficiale e come pilota di JAS Motorsport sarà impegnato al volante della NSX GT3 Evo.

A questo punto bisogna solo aspettare che la stagione abbia inizio: la NSX punterà all’alloro.